Pronostican calor extremo para este domingo y feriado

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que persistirán las altas temperaturas para este domingo 27, se prevé un ambiente muy caluroso y húmedo, con temperaturas máximas que oscilarían entre 36 °C y 43 °C.

Las condiciones de calor intenso también se extenderían durante mañana lunes 28 de septiembre, jornada en la que las máximas podrían alcanzar los 43 °C en algunos puntos del país. Además, el elevado contenido de humedad favorecería sensaciones térmicas superiores a los valores de temperatura del aire.

Chaco tendrá las temperaturas más elevadas

Cabe resaltar que la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un Boletín Meteorológico Especial que contempla el periodo comprendido entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre, que bajo estas condiciones existe una alta probabilidad de establecimiento de una ola de calor, debido a la persistencia de las temperaturas elevadas durante varios días consecutivos.

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De acuerdo con el boletín, para el lunes 28, el calor podría intensificarse en el Chaco, donde se esperan máximas de hasta 43 °C. En tanto, en la Región Oriental los registros previstos se ubicarían aproximadamente entre 36 °C y 40 °C, según el mapa de temperaturas máximas.

Lluvias podrían traer un alivio desde el martes

En cuanto a las precipitaciones, para este domingo se mantiene una baja probabilidad de lluvias a nivel nacional. El ambiente continuará predominantemente caluroso y húmedo durante la jornada, según reporte de la meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti.

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Para mañana lunes podrían registrarse chaparrones en el norte y este de ambas regiones, mientras que para el martes se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

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El ingreso de las precipitaciones y las tormentas previstas para los próximos días podría favorecer un alivio de las altas temperaturas, aunque Meteorología mantiene la advertencia por el intenso calor previsto entre hoy y mañana