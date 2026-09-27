Clima
27 de septiembre de 2026 a la - 07:18

Pronostican calor extremo para este domingo y feriado

Termómetro muestra altas temperaturas contra el cielo
Intenso calor.batuhan toker

Meteorología emitió un Boletín Especial ante la posible ola de calor que afectaría al país este domingo y lunes, con máximas de hasta 43 °C. Las lluvias previstas desde el martes podrían traer alivio.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que persistirán las altas temperaturas para este domingo 27, se prevé un ambiente muy caluroso y húmedo, con temperaturas máximas que oscilarían entre 36 °C y 43 °C.

Las condiciones de calor intenso también se extenderían durante mañana lunes 28 de septiembre, jornada en la que las máximas podrían alcanzar los 43 °C en algunos puntos del país. Además, el elevado contenido de humedad favorecería sensaciones térmicas superiores a los valores de temperatura del aire.

Chaco tendrá las temperaturas más elevadas

Cabe resaltar que la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un Boletín Meteorológico Especial que contempla el periodo comprendido entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre, que bajo estas condiciones existe una alta probabilidad de establecimiento de una ola de calor, debido a la persistencia de las temperaturas elevadas durante varios días consecutivos.

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De acuerdo con el boletín, para el lunes 28, el calor podría intensificarse en el Chaco, donde se esperan máximas de hasta 43 °C. En tanto, en la Región Oriental los registros previstos se ubicarían aproximadamente entre 36 °C y 40 °C, según el mapa de temperaturas máximas.

Lluvias podrían traer un alivio desde el martes

En cuanto a las precipitaciones, para este domingo se mantiene una baja probabilidad de lluvias a nivel nacional. El ambiente continuará predominantemente caluroso y húmedo durante la jornada, según reporte de la meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti.

Boletín meteorológico con mapas de temperaturas máximas con alertas sobre ola de calor desde la Dirección de Meteorología.
Meteorología emitió un boletín especial sobre altas temperaturas pronosticadas para el fin de semana.

Para mañana lunes podrían registrarse chaparrones en el norte y este de ambas regiones, mientras que para el martes se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.

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El ingreso de las precipitaciones y las tormentas previstas para los próximos días podría favorecer un alivio de las altas temperaturas, aunque Meteorología mantiene la advertencia por el intenso calor previsto entre hoy y mañana