Alerta meteorológica: tormentas eléctricas para esta tarde

En su reporte de las 11:26, la institución advierte sobre el avance de un sistema de tormentas que traerá consigo lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de igual intensidad y la probabilidad de caída de granizo de forma puntual.

Lea más: Clima en Paraguay: Aumento de la temperatura y pausa de las lluvias

De acuerdo con los pronosticadores, los núcleos de tormenta continúan desarrollándose sobre el área de cobertura, con potencial de generar fenómenos de tiempo severo en lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este martes 29 de septiembre.

Zonas y departamentos afectados

El informe detalla que la zona de cobertura abarca el este, sureste y norte de la Región Oriental, además del oeste de la Occidental (Chaco).

Lea más: ¿Cómo estará el tiempo el día de las elecciones municipales?

Los departamentos bajo la influencia del temporal son: Itapúa, Misiones (sectores sur y este), Alto Paraná, Amambay (sector norte), Presidente Hayes (sector oeste), Boquerón (sectores oeste y sur).

Ante la inestabilidad del clima, las autoridades recomiendan a la población extremar los cuidados y tomar las medidas de precaución pertinentes durante las próximas horas.