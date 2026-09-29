Alto Paraguay, entre el calor y los apagones

Los cortes permanentes y la baja tensión de la energía, son las constantes que deben soportar los usuarios de la ANDE en este departamento chaqueño, justamente en el momento en que más se necesita de un servicio eficiente para combatir las altas temperaturas, que sobrepasan los 45 °C.

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Los cortes se producen de forma constante y duran entre 5 y 15 minutos hasta el restablecimiento del servicio en Fuerte Olimpo. Sin embargo, en otras comunidades del departamento, estos apagones pueden durar varias horas e incluso días enteros.

A esto se suma la inestabilidad del voltaje de la energía, al punto de que varios usuarios califican la situación como una “Navidad adelantada”, debido al comportamiento de las luces, que se apagan y se encienden constantemente. Por supuesto, se trata de una forma de ironizar ante la rabia y el malestar que genera el pésimo servicio.

“Cuando más necesitamos utilizar los aires acondicionados, no podemos hacerlo”, refirió una pobladora de Toro Pampa, quien explicó que, al producirse la baja tensión, estos aparatos se apagan de inmediato y solo vuelven a funcionar cuando el voltaje aumenta. Esta situación se repite de manera permanente.

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Ante esta situación, varias personas se ven obligadas a no utilizar sus aires acondicionados, debido al temor de que la inestabilidad eléctrica provoque la quema de los aparatos, como ya ocurrió con varios usuarios.

Sobrecarga

Desde la ANDE mencionan que las altas temperaturas, sumadas a los incendios que se registran en la región, ocasionan fluctuaciones en la línea de transmisión, lo que sería una de las causas de la inestabilidad del voltaje.

A esto se suma la sobrecarga de energía durante las horas pico, situación que produjo una carga máxima en el alimentador, por lo que se tuvo que sacar de servicio durante algunas horas, según refirieron desde la institución.

Subestación

En todo el Alto Paraguay no existe una subestación eléctrica, y sería una de las principales causas del pésimo servicio que reciben los usuarios, atendiendo a que la línea de transmisión recorre cientos de kilómetros para llegar hasta las comunidades. En estas condiciones, basta que una rama de árbol o incluso un ave se pose sobre los cables para generar cortes en el suministro.

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Existe una licitación internacional en curso para la construcción de la primera subestación eléctrica del departamento. La obra estará ubicada en Carmelo Peralta, en un predio donado por un ganadero, y contempla una inversión de G. 476.000 millones.

Esta es la segunda licitación, atendiendo a que la primera tuvo que ser anulada debido al sobrecosto de las ofertas presentadas por las empresas oferentes. Esta última licitación debería ser adjudicada durante el segundo semestre del año, pero hasta ahora no se concreta y se sigue aguardando la construcción de esta importante obra, que podría mejorar el servicio de energía eléctrica en el Alto Paraguay.

Pobladores de las comunidades de tierra adentro del distrito de Fuerte Olimpo, a quienes se les sumarán personal de la estancias, preparan una manifestación contra el pésimo servicio que reciben de la ANDE, y sobre todo para que se apure la construcción de la subestación.