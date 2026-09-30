¡Atención! Renuevan alerta por tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un nuevo aviso meteorológico alertando sobre el desarrollo de celdas de tormentas que afectarán a zonas del territorio nacional durante la tarde y noche de este miércoles. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Según el reporte, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de igual intensidad y la ocasional caída de granizo hacia el final de la jornada.

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El área de cobertura abarca el noreste de la Región Occidental, siendo el departamento de Alto Paraguay (zona noreste) el más afectado bajo alerta directa.

Lluvias continuarían los próximos días, según meteorología

Las lluvias dispersas continuarían mañana jueves 1 de octubre, aunque se esperan paulatinas mejoras hacia la tarde y noche. Para el viernes 2, la probabilidad de precipitaciones disminuirá considerablemente en gran parte del país, dando paso a un tiempo más estable para el resto de la semana.

En cuanto a las temperaturas máximas para hoy:

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Región Oriental: entre 23 °C y 25 °C.

Región Occidental: entre 23 °C y 30 °C.

Desde la institución recomiendan realizar un monitoreo constante de la evolución de las tormentas mediante las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales.