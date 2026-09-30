Solicitan revisar construcciones ante posibles tiempos severos en Encarnación

El director del Centro de Operaciones de Emergencias de la Municipalidad de Encarnación, Jorge Martin, detalló las acciones realizadas ante las alertas meteorológicas en el marco del desarrollo del fenómeno El Niño.

“El fenómeno ocurre actualmente, no está llegando de manera continua, pero se ven destrozos y fuertes tormentas en el norte de Argentina y sur de Brasil, que pueden llegar a pasar”, manifestó.

Instó a la población a tomar medidas preventivas y asegurar las construcciones. Solamente en el mes de setiembre, dos temporales intensos, con vientos superiores a los 100 km/h, causaron afectaciones a más de 250 familias del distrito.

Por su parte, el director de Reducción y Gestión de Riesgos, Victoriano Vázquez, refirió que es importante que la ciudadanía tome conciencia para mitigar el impacto de los temporales. “Si sabés que en tu techo hay goteras, hay que repararlas ahora que no está lloviendo”, ejemplificó.

“Hay que asegurar nuestros hogares porque, en caso de un evento natural, serán los primeros afectados”, manifestó.

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Protocolos de seguridad

Martin manifestó que presentaron a otras instituciones un relevamiento de datos de los lugares de vulnerabilidad de la ciudad. Entre las posibles contingencias, describen que la ruta PY06 puede quedar cortada con los desbordes de los arroyos Porâ e Ytororô, situación que cortaría el acceso al Hospital General de Itapúa.

En ese sentido, las autoridades de la Séptima Región Sanitaria presentaron un protocolo de emergencia, en el que, en caso de ocurrir estos desbordes simultáneos, se rehabilitarán provisoriamente espacios del antiguo Hospital Regional de Encarnación, mientras la ruta esté cortada.

También refieren que las familias que se encuentran en lugares de constantes inundaciones deberán estar atentas a las alertas meteorológicas y, en caso de emergencias, comunicarse con el Centro.

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Políticas de urbanismo

Vázquez indicó la necesidad de que se regule y se ponga en práctica el plan de ordenamiento de la ciudad, bajo los lineamientos de una ciudad resiliente.

“En algún momento debemos pensar en regular los tipos de construcciones para lugares de riesgo, como también sitios donde deberá estar prohibido construir”, explicó.

En ese sentido, Martin puntualizó que, si bien en la actualidad hay una mayor capacidad de reacción inmediata en la ciudad, las construcciones actuales son endebles ante el viento principalmente, lo que potencia el peligro.

El año electoral afectó a los trabajos preventivos, debido a que varias instituciones, como la Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, no desarrollan trabajos en la región, presumiblemente por diferencias políticas con la administración comunal de turno.