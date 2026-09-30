SEN reporta 4.000 familias afectadas por fuerte temporal

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que alrededor de 4.000 familias fueron afectadas por el temporal que azotó principalmente a los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Cordillera.

Zárate señaló que la cifra es preliminar y no descartó que aumente a medida que avance el relevamiento de los daños registrados en las zonas afectadas.

De acuerdo con los primeros datos recogidos por la SEN, el principal impacto del temporal estuvo relacionado con los fuertes vientos.

El fenómeno provocó daños en numerosas viviendas, especialmente por el desprendimiento de techos, dejando a familias en situación de vulnerabilidad y con necesidad de asistencia.

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SEN recurrirá a logística de las Fuerzas Armadas

El ministro Zárate explicó que, hasta el momento, no fueron desplegadas fuerzas militares para la atención de la emergencia. Sin embargo, indicó que el ministro de Defensa, Óscar González, ya puso a disposición personal y recursos para colaborar con las tareas.

Según Zárate, la SEN recurrirá principalmente a la logística de las Fuerzas Armadas para reforzar la capacidad de respuesta ante la emergencia.

Zárate vincula el temporal con El Niño

El titular de la SEN también señaló que el temporal registrado ayer constituye uno de los efectos asociados al fenómeno climático de El Niño.

Paraguay se prepara desde hace meses para un periodo marcado por posibles lluvias intensas y otros eventos meteorológicos asociados a este fenómeno.

El propio Zárate había advertido previamente sobre la necesidad de fortalecer la prevención y la coordinación entre instituciones ante el escenario climático previsto.

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La SEN viene coordinando acciones preventivas con autoridades departamentales y municipales, mientras que las Fuerzas Armadas ya participan en trabajos de apoyo vinculados a la preparación ante posibles emergencias.