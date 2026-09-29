Elecciones Municipales: Itapúa definirá el domingo si continuará con hegemonía colorada

El domingo 4 de abril se celebrarán las elecciones municipales 2026 que definirán a los candidatos que administrarán las municipalidades en el siguiente periodo. Itapúa es el departamento del país con mayor cantidad de distritos (30) y el cuarto territorio con mayor cantidad de electores habilitados (420.256).

Encarnación es la capital departamental y el territorio más importante de la región. Están habilitados 89.097 votantes, según datos de la oficina local de la Justicia Electoral. Se preparan 16 locales de votación con 260 mesas. En promedio, estarán habilitadas para votar 350 personas por mesa.

El segundo distrito con mayor cantidad de electores es Cambyretá, con 33.285 habilitados, para los que se preparan 8 locales con 98 mesas. Le sigue San Pedro del Paraná, con 27.685 sufragantes que podrán ejercer el sufragio en 8 locales y 80 mesas habilitadas.

La zona con menor cantidad de electores habilitados será La Paz, que tiene 2.789 votantes que podrán votar en un solo local, donde dispondrán de 8 mesas de votación.

En total, 12 comunidades del departamento, con menos de 11.000 electores habilitados, tendrán un único local de votación.

Las máquinas de votación llegarían el jueves a los distritos de Itapúa, para el preparativo de las elecciones.

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Tierra colorada

En las últimas elecciones municipales de 2021 se evidenció que permanece una clara predominancia de administraciones coloradas en los distritos de Itapúa. De los 30 distritos, la Asociación Nacional Republicana (ANR) venció en 18 distritos. En siete ganaron liberales y cuatro alianzas.

No obstante, con la renuncia del intendente de Cambyretá, Javier Pereira (PLRA), en 2023, el Partido Colorado recuperó el distrito en las elecciones extraordinarias. Pereira terminó siendo electo gobernador en las elecciones generales de 2023.

Este dato no menor puede significar que la pulseada política en varios distritos, donde existe el apoyo directo del actual gobernador, ponga en jaque la hegemonía de la ANR en el territorio itapuense.

Las principales disputas se darán en territorios de mayor caudal electoral, por citar algunos, Encarnación, Cambyretá, San Pedro del Paraná y Tomás Romero Pereira.

En contrapartida, la ANR busca retomar la administración de la ciudad de Encarnación, la ciudad más importante de la región y que estuvo administrada por Luis Yd (Alianza) en los dos últimos periodos.

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La mitad va por el rekutú

De los 30 distritos del séptimo departamento, 15 intendentes actuales pugnan por la reelección en el cargo. De estos, 12 son colorados —todos cartistas—; cuatro liberales y dos por alianzas

Los intendentes colorados que volvieron a tener el voto popular son nueve: Euclides Adelio De Godois (ANR-HC) en Bella Vista; Jaime Hinterleitner Schneider (ANR-HC) en Cambyretá; Hernán Cubas (ANR-HC) en Carlos Antonio López; Germán Gneiting (ANR-HC) en Carmen del Paraná; Pedro Villagra Esteche (ANR-HC) en Edelira; Enrique Oswin Hahn Villalba (ANR-HC) en Hohenau; Oscar Albino Martínez (ANR-HC) en Nueva Alborada; Juan Manuel Santacruz (ANR-HC) en San Cosme y Damián; Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) en Tomás Romero Pereira.

Por otro lado, varios intendentes liberales y de Alianza también volvieron a presentarse ante las urnas y nuevamente tuvieron respaldo popular.

Estos son: Aldo Neuman Lepretti (PLRA) en San Juan del Paraná; Nelson Álvarez (PLRA) en San Pedro del Paraná; Luis Arriola (PLRA) en General Artigas; Javier Morán (PLRA) en José Leandro Oviedo; Leonardo Salvador Morínigo (Alianza) en Mayor Otaño; Marco Maidana (Alianza) en Natalio.

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Diputado con más posibilidades de ser intendente

La capital departamental en sus principales candidaturas tiene a dos diputados en ejercicio. Si bien hay cinco candidatos, fácticamente son dos los que llegan con mayor caudal electoral, estructura y mejor posicionadas en las encuestas.

Se trata de Carlos Alberto Pereira Rieve (Alianza) y Sebastián Remesowski (ANR-HC). El candidato de la Alianza llega con el apoyo del gobernador —su hermano— y la estructura de la intendencia municipal actual. En contrapartida, Remesowski tiene el apoyo del Gobierno Nacional y del movimiento oficialista Honor Colorado.

Se trata de una pulseada por la hegemonía de un territorio estratégico para ambos sectores políticos. Es, sin dudas, después de Ciudad del Este, una de las prioridades para el oficialismo y la oposición.

Los resultados marcarán una pauta de cara a las elecciones nacionales de 2028, por eso la importancia de que las nucleaciones políticas “inviertan” en las campañas electorales en las municipales.

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Características del electorado

En el departamento de Itapúa, según datos del Registro Cívico Permanente (RCP), el electorado se caracteriza por tener mayor cantidad de jóvenes (18-29) habilitados para sufragar. Del total, representan el 29,73% del electorado.

En contrapartida, los últimos comicios evidenciaron una baja participación en las elecciones municipales. Esto se traduce en que el voto duro, vinculado a generaciones de más edad y tradicionales, sigue siendo una tendencia.

En otros términos, la participación juvenil será clave para definir los resultados de las próximas elecciones, principalmente la de quienes votarán por primera vez.