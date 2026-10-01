Temporal también causó daños en cultivos: Caaguazú, la zona más afectada

El martes pasado se registró un fuerte temporal que afectó cultivos en los departamentos de Caazapá, Caaguazú, San Pedro, Canindeyú, parte de Concepción y el Chaco, informó Édgar Mayeregger, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El funcionario señaló que los daños fueron provocados principalmente por fuertes vientos, lluvias intensas y, en algunas zonas, granizadas.

Por el momento, el MAG no cuenta con una estimación económica ni con datos consolidados sobre la superficie afectada, debido a que continúa el relevamiento en las zonas productivas, según reveló Mayeregger.

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Caaguazú concentra el mayor impacto preliminar

El coordinador explicó que, de manera preliminar, Caaguazú sería el departamento que recibió el mayor impacto del temporal, particularmente por tratarse de una de las principales zonas de producción hortícola del país.

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Añadió que el equipo técnico del MAG se encuentra recorriendo el departamento para verificar en el terreno los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico y determinar el alcance de las pérdidas.

“Caaguazú, que es la zona hortícola por excelencia, fue el que recibió mayor impacto”, declaró.

La producción hortícola presenta una particular vulnerabilidad debido a que, además de los cultivos, el temporal puede ocasionar daños en invernaderos, estructuras y otras instalaciones utilizadas para la producción, de acuerdo a Mayeregger.

Daños también alcanzan al sector ganadero

El funcionario indicó que la afectación no se limita a la agricultura. De acuerdo con el reporte preliminar del MAG, también se registraron impactos en el sector ganadero como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

En el caso de la agricultura, la producción hortícola es la que concentra inicialmente la mayor preocupación, debido a los daños registrados en infraestructura en un momento favorable para el desarrollo de los cultivos, conforme indicó Mayeregger.

Cultivos extensivos no reportan daños en infraestructura

Mayeregger señaló que, hasta el momento, los cultivos de gran extensión, entre ellos soja, maíz, trigo, arroz y sésamo, no presentan afectaciones en su infraestructura, según los datos preliminares disponibles.

No obstante, el relevamiento continúa en los diferentes departamentos afectados y el MAG aguarda información técnica para establecer con mayor precisión el alcance de los daños.

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Uno de los reportes que todavía está pendiente corresponde a la producción de banana en Tembiaporã, Caaguazú. El MAG espera contar con el informe técnico para determinar si el temporal ocasionó daños en este rubro y cuál sería su magnitud.