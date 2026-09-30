Temporal causa destrozos y deja a miles sin energía en Alto Paraná

Según los primeros reportes, Hernandarias fue uno de los municipios más afectados, con varias viviendas destechadas y varios inconvenientes en el sistema eléctrico que persisten hasta esta mañana. También se reportaron daños en algunos sectores de Yguazú, donde la caída de granizo perforó varias chapas, además de afectaciones en Minga Guazú.

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informaron que el temporal afectó a 31 alimentadores en Alto Paraná y 14 en Canindeyú. Durante la madrugada, cuadrillas trabajaron para restablecer el servicio y, en horas de la mañana, aproximadamente el 95% del suministro ya había sido normalizado.

Las cuadrillas trabajan en la identificación y aislamiento de las fallas para avanzar con las reparaciones. Entre los principales inconvenientes se encuentran cables sueltos por la caída de árboles y postes dañados o derribados.

Hasta esta mañana, la ANDE aún no cuenta con una cuantificación económica de los daños ocasionados. La institución realizará posteriormente el relevamiento correspondiente, que incluirá la cantidad de postes destruidos, cables y otros componentes.

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Asistencia a familias afectadas

Desde Acción Social de la Gobernación informaron que esta mañana están en la tarea de relevamiento de las familias afectadas por el temporal.

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Los equipos realizan verificaciones in situ para determinar los daños en las viviendas. Tras este proceso, se prevé la entrega de kits de víveres y chapas a las familias damnificadas.

Asimismo, están en comunicación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y que, en caso de que la capacidad de respuesta departamental sea superada, se activará el protocolo para solicitar apoyo.

Las autoridades continúan con el relevamiento de los daños mientras las cuadrillas de la ANDE trabajan para normalizar completamente el suministro eléctrico en las zonas que permanecen afectadas.