Elecciones municipales: Encarnación, en alerta por tormentas para el sábado, pero ¿lloverá el domingo?

La responsable del monitoreo meteorológico de la Municipalidad de Encarnación, Jaqueline Petta, explicó que la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta por posible tiempo severo para el sábado, víspera de las elecciones municipales 2026.

El boletín especial de la DMH prevé tormentas con vientos de hasta 120 km/h para gran parte del sur, centro y este de la región Oriental de nuestro país. Además, acumulados de precipitaciones de entre 50 y 80 mm.

La temperatura del sábado oscilaría entre los 16 °C y 27 °C, siendo caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado. Las precipitaciones llegarían durante la tarde y podrían continuar hasta la noche.

Solicitaron a la población estar alerta a los boletines meteorológicos, ante la posibilidad de tiempo severo, para tomar las debidas precauciones.

Lea más: Elecciones Municipales: Solo el 30% de los distritos de Itapúa tienen la posibilidad de elegir una intendenta

¿Elecciones con lluvia?

Para el domingo 4 de octubre se espera un clima cálido a fresco, con temperaturas que oscilarán entre 16 °C y 25 °C. Las tormentas del sábado se podrían extender hasta la madrugada del domingo, pero, con el transcurrir de las horas, se espera que el tiempo mejore.

Petta refirió que existe poca probabilidad de lluvias durante el día del domingo, según los modelos numéricos analizados y los pronósticos de la DMH.

Por su parte, los funcionarios de la Justicia Electoral manifestaron que preparan la disposición de las máquinas de votación para que una eventual lluvia no interrumpa el proceso eleccionario.

Los trabajos están coordinados para evitar pasillos donde pueda ingresar la precipitación y, en la mayoría de los casos, se priorizará la utilización de los polideportivos de las instituciones educativas.

Lea más: Itapúa: denuncian proselitismo con recursos municipales y de la EBY

Elecciones municipales

Encarnación es la capital departamental y el territorio más importante de la región. Están habilitados 89.097 votantes, según datos de la oficina local de la Justicia Electoral.

Se preparan 16 locales de votación con 260 mesas. En promedio, estarán habilitadas para votar 350 personas por mesa.

Fueron inscriptas para el voto en el hogar 21 personas, quienes serán visitadas por una mesa itinerante de la Justicia Electoral para ejercer su voto. La mayoría serían adultos mayores con problemas de discapacidad motriz.