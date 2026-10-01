Elecciones Municipales: Solo el 30% de los distritos de Itapúa tienen la posibilidad de elegir una intendenta

La participación protagónica de las mujeres para cargos en el Ejecutivo municipal en los distritos del departamento de Itapúa no supera el 30% para las elecciones municipales 2026 de este domingo 4 de octubre. Es decir, solamente en 9 distritos existe la posibilidad de que el lunes tengan una nueva intendenta.

Las ciudades que cuentan con candidatas son Encarnación, Cambyretá, Alto Verá, Bella Vista, Edelira, Fram, José Leandro Oviedo, Nueva Alborada y Obligado. En particular, los distritos de Edelira, Fram y Cambyretá cuentan con dos.

No obstante, en ninguno de los 30 distritos se presenta la situación de que todas las listas a intendente sean solo de mujeres, es decir, en los casos en que hay más de una, existe otro candidato varón a la par. Por este motivo, no es posible afirmar que se asegura, aunque sea, un distrito para que sea gobernado por una política mujer.

Tomando como referencia el total de candidatos intendentables en el séptimo departamento, hay 80 en total. El distrito de Edelira es el que presenta más candidaturas, con siete postulantes, mientras que en la mayoría ronda un promedio de dos o tres candidatos.

Las mujeres representan el 15% del total de candidatos en todo el departamento. En materia de movimientos políticos, el Partido Colorado es el único que presenta candidaturas en los treinta distritos, de las cuales solamente dos son mujeres candidatas.

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Mujeres y administración comunal

En los comicios del 2021 solamente dos mujeres fueron electas por el voto popular para la intendencia. El primer caso fue en el distrito de La Paz, que reeligió a la intendenta Blanca Chávez (ANR-HC).

No obstante, la particularidad fue que era candidata única en el distrito. Además, La Paz es el distrito de menor caudal electoral del departamento de Itapúa. Para las siguientes elecciones tiene habilitados 2.798 electores.

El otro caso fue el de José Leandro Oviedo, que también reeligió a la jefa comunal Del Pilar Vázquez (PLRA). La política renunció al cargo para asumir su banca en la Cámara de Diputados tras las elecciones del 2023. En elecciones extraordinarias volvió a ganar un hombre.

Entre las particularidades, se puede referir que en los casos de intendentas mujeres electas en los últimos comicios hubo reelección y también que, para estas municipales, ambos distritos no tienen representación femenina que pugne por la intendencia.

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Encarnación con menos concejalas

El caso particular de Encarnación podría evidenciar una reducción en la representatividad de las mujeres para el próximo periodo legislativo. Es importante recordar que la Junta Municipal 2021-2026 estuvo compuesta por tres mujeres, dos del PLRA y una de la Alianza.

Tomando como referencia las elecciones del 2021, la ANR conquistó 7 escaños, el PLRA 3, la Alianza 1 y el movimiento Ciudadanía Activa 1. Si se repite el voto estructural, el Partido Colorado tendría por lo menos 6 concejales.

La lista de la ANR no cuenta con ninguna representación femenina. El segundo espacio sería la Alianza, que tiene solamente 4 representantes mujeres dentro de la lista. Un tercer y cuarto partido/lista reduce al mínimo las posibilidades de que ingresen las mujeres dentro de la Junta, independientemente de que las listas estén desbloqueadas.

Del total de 84 candidatos para la Junta Municipal de las 7 listas en pugna, solamente 21 son mujeres. Es decir, el 25% de todo el espectro elegible. La lista que presenta mayor cantidad de mujeres es la del Frente Guasu, con siete entre las elegibles.

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Peligra la democracia

La investigadora, activista y magíster en género, Isolina Centeno, refirió que en los casos donde existen pocos espacios de participación de las mujeres, peligra la democracia. En el departamento de Itapúa las mujeres representan el 48,3% del electorado, es decir, son casi la mitad de los que eligen.

El nivel de representatividad femenina en la región ronda entre el 2% y el 17% aproximadamente. Es decir, en temas esenciales que involucran también a las mujeres, son mayoría los hombres que deciden en el ámbito local.

Es fundamental que las mujeres accedan a los espacios de toma de decisión desde una perspectiva de género porque garantiza una representación justa de toda la población y transforma las políticas públicas hacia necesidades reales y equitativas.

La intervención directa desmantela los factores culturales y estructurales que históricamente han excluido a las mujeres de las esferas de poder, promoviendo su autonomía física y económica.