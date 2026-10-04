Alerta de tormentas: estos son los departamentos afectados este domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y alta probabilidad de caída de granizos para este domingo, jornada de elecciones municipales.

El aviso, emitido a las 04:55, señala que un sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, con alta probabilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

Según el informe de la DMH, la zona de cobertura comprende el centro y norte de la Región Oriental, además del centro y norte de la Región Occidental.

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¿Qué fenómenos se esperan?

Meteorología advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes y ráfagas de viento fuertes a muy fuertes.

Asimismo, existe una alta probabilidad de caída de granizos en forma puntual, de acuerdo con el reporte.

¿Qué zonas están bajo alerta?

Los departamentos afectados son: