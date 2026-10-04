Elecciones municipales: así estará el tiempo este domingo

Este domingo, se desarrollan las elecciones municipales a nivel país. Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en Asunción, la temperatura al inicio de la jornada será de 16,8 °C.

Durante la madrugada, se espera en la Capital un ambiente fresco, con temperaturas de entre 18 y 17 °C, cielo cubierto, vientos variables y lluvias con tormentas eléctricas moderadas.

Ya en la mañana, el ambiente irá de fresco a cálido, con temperaturas de 18 a 24 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, para luego mejorar.

Por la tarde, la temperatura alcanzaría entre 25 y 27 °C, con ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del sureste.

Otras zonas: lluvias dispersas y tormentas

En el resto del territorio nacional también se espera una jornada mayormente nublada, con lluvias y diferentes probabilidades de tormentas eléctricas.

En Concepción, la temperatura estará entre 21 y 28 °C, mientras que San Pedro tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Ambas zonas registrarán lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

En Caacupé, Villarrica y Paraguarí, las temperaturas oscilarán entre 18 y 27 °C, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Coronel Oviedo y Caazapá tendrán mínimas de 18 °C y máximas de 26 °C. Se esperan lluvias, aunque con algunas diferencias en cuanto a la presencia de tormentas.

Pronóstico para el sur y este del país

En el sur, Encarnación tendrá entre 16 y 26 °C, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. San Juan Bautista también tendrá una mínima de 16 °C y máxima de 26 °C, con lluvias dispersas y posterior mejoría.

En Ciudad del Este, el termómetro marcará entre 19 y 25 °C, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Condiciones similares se esperan en Pedro Juan Caballero, con temperaturas de entre 20 y 26 °C, y Salto del Guairá, con mínima de 19 °C y máxima de 25 °C.

En Pilar, la temperatura variará entre 16 y 27 °C, con lluvias dispersas y posterior mejoría.

Chaco: temperaturas de hasta 30 °C

En el Chaco, el domingo se presentará cálido y mayormente nublado, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

En Pozo Colorado, la mínima será de 20 °C y la máxima de 28 °C.

Fuerte Olimpo tendrá un ambiente más caluroso, con temperaturas entre 23 y 30 °C, además de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

En Mariscal José Félix Estigarribia, la temperatura oscilará entre 22 y 30 °C. Se prevén lluvias dispersas, con vientos variables que luego rotarán al sureste.