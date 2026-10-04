Alerta de tormentas “fuertes” se mantiene en Asunción y 10 departamentos

Poco después de las 3:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la persistente posibilidad de que se registren lluvias y tormentas intensas en gran parte del territorio paraguayo durante la madrugada.

Según el anuncio, un “sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la madrugada de hoy”.

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Los meteorólogos anticipan lluvias y tormentas “fuertes a muy fuertes” con posible caída de granizos en Asunción y diez departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.

Días de lluvias y tormentas

En la parte final de la tarde de ayer, sábado, se registró un fuerte temporal con caída de granizo que causó destrozos y ocasionó cortes de energía eléctrica en varios puntos del país.

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El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas no solo continuarían este domingo - día de elecciones municipales en Paraguay –, sino que incluso podrían extenderse al lunes.