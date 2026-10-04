Clima
04 de octubre de 2026 a la - 03:19

Alerta de tormentas “fuertes” se mantiene en Asunción y 10 departamentos

Calle urbana iluminada por faroles bajo una tormenta; vehículos estacionados y árboles a un lado.
Fernando Romero

La capital y 10 departamentos de Paraguay se mantienen en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante las próximas horas de este domingo, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
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Poco después de las 3:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la persistente posibilidad de que se registren lluvias y tormentas intensas en gran parte del territorio paraguayo durante la madrugada.

Según el anuncio, un “sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la madrugada de hoy”.

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Los meteorólogos anticipan lluvias y tormentas “fuertes a muy fuertes” con posible caída de granizos en Asunción y diez departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.

Días de lluvias y tormentas

Mujer con blusa negra y pantalones claros conversa, acompañada de un hombre en camiseta amarilla y otra mujer, bajo la lluvia en un entorno urbano.

En la parte final de la tarde de ayer, sábado, se registró un fuerte temporal con caída de granizo que causó destrozos y ocasionó cortes de energía eléctrica en varios puntos del país.

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas no solo continuarían este domingo - día de elecciones municipales en Paraguay –, sino que incluso podrían extenderse al lunes.