Boletín especial de meteorología: sistema de tormentas azotará el país este lunes

De acuerdo con el boletín de la DMH, un importante sistema de tormentas afectaría nuevamente al país mañana, lunes 5 de octubre.

En Alto Paraguay, Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú se registrarían los fenómenos más intensos a lo largo de la jornada, ya que en estos sectores se esperan lluvias con acumulados que oscilarán entre los 60 y 100 milímetros.

De igual manera, no se descarta que esa cifra sea superada.

Las ráfagas de vientos serían en torno a los 90 km/h en los mencionados departamentos al igual que tampoco se descarta la caída de granizos “de forma puntual”.

Lea más: Granizos del tamaño de un puño: Meteorología explica el temporal y el vínculo con el halo solar

Más lluvias y tormentas a nivel país

Otros departamentos donde también se esperan lluvias y tormentas, aunque con menor acumulación -30 y 60mm- al igual que vientos de menor intensidad - 70km/h- son Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera, Presidente Hayes, Boquerón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También parte de Guairá, Caazapá e Itapúa, aunque no en totalidad.

De momento, Asunción, Central, Paraguarí Misiones y Ñeembucú no se encuentran en el área de cobertura de este aviso.

Lea más: Granizo “rompeautos”: el ingenioso y sencillo recurso de un luqueño para salvar su parabrisas