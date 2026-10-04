Clima en Paraguay: Amplían alerta por tormentas fuertes a Asunción y 16 departamentos

Poco después de la medianoche de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó un nuevo boletín de alerta por la posibilidad de que sigan registrándose precipitaciones, tormentas eléctricas y caída de granizo durante las próximas horas.

“Un sistema de tormentas se desplaza sobre la zona de cobertura, es alta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la madrugada de hoy”, indica el anuncio.

La alerta habla de tormentas eléctricas y ráfagas de viento “fuertes a muy fuertes” que podrían afectar a Asunción y a 16 de los 17 departamentos de Paraguay: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

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En la parte final de la tarde del sábado se registró un fuerte temporal con caída de granizo que causó destrozos y ocasionó cortes de energía eléctrica en varios puntos del país.

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¿Hasta cuándo tendremos tormentas?

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorologóa indica que las precipitaciones y tormentas no solo continuarían este domingo - día de elecciones municipales en Paraguay –, sino que incluso podrían extenderse al lunes.

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