ANDE emite recomendaciones para proteger tus electrodomésticos durante la tormenta

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lanzó una serie de advertencias preventivas dirigidas a toda la ciudadanía. El objetivo principal es evitar daños costosos en los equipos del hogar y, sobre todo, prevenir accidentes graves causados por descargas o cables caídos en la vía pública durante el desarrollo de las tormentas.

Desde la empresa estatal señalaron que las sobretensiones provocadas por los rayos representan una de las principales causas de averías en los electrodomésticos. Por este motivo, instan a la población a tomar precauciones mínimas antes y durante los temporales, manteniendo la prudencia dentro de las viviendas y reportando de inmediato cualquier anomalía en las redes de distribución eléctrica.

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Medidas prácticas dentro de la casa mientras dura el temporal

Para proteger los artefactos de uso cotidiano y resguardar la seguridad de la familia, las autoridades del sector eléctrico recomiendan poner en práctica los siguientes pasos:

Desconectar los electrodomésticos: Retirar de los tomacorrientes televisores, heladeras, microondas, acondicionadores de aire y cargadores de teléfonos apenas se perciba el inicio de las descargas eléctricas.

Suspender el uso de aparatos eléctricos: Durante el desarrollo de la tormenta, se debe evitar manipular secadores de pelo, planchas, duchas eléctricas o cualquier equipo que esté conectado a la red.

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Prever cortes en el suministro: Tomar las medidas necesarias con anticipación ante posibles interrupciones prolongadas del servicio de luz, como mantener cargados los linternas o dispositivos de emergencia.

Buscar refugio seguro: Permanecer dentro de la vivienda o en una estructura firme mientras persistan las lluvias intensas y los rayos.

Cuidado extremo con cables sueltos

Uno de los riesgos más elevados tras el paso de un temporal de viento y granizo es la presencia de tendidos eléctricos derribados por la caída de ramas o árboles sobre las calles y veredas.

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Desde la ANDE recordaron que cualquier cable suelto que se encuentre en la vía pública debe ser considerado como energizado y de altísimo peligro para la vida.

Se exhorta a los ciudadanos a no intentar mover ni tocar los cables caídos bajo ninguna circunstancia. Se debe mantener una distancia prudencial y realizar el reclamo correspondiente de manera inmediata a través de las cuadrillas de atención o los canales digitales de la institución.