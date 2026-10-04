Elecciones municipales: TSJE no reporta suspensiones por el temporal

El intenso temporal registrado durante la noche, con lluvias y granizadas en distintos puntos del país, no habría generado hasta el momento inconvenientes que obliguen a suspender las elecciones municipales de este domingo.

El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, informó que los reportes preliminares son positivos y que los responsables de preparar las mesas electorales se están movilizando hacia los locales de votación.

“Hasta el momento, el reporte que recibimos es positivo, en el sentido que la gente que debe preparar las mesas se está movilizando y concurriendo a los locales”, señaló Mauro.

Las elecciones municipales se desarrollan este domingo 4 de octubre en 263 distritos del país, según el cronograma oficial de la Justicia Electoral.

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No hay locales de votación suspendidos

Mauro afirmó que, hasta esta madrugada, no recibieron reportes sobre la suspensión de las elecciones en ningún local habilitado.

“No tenemos ningún reporte de suspensión de elecciones en ningún local. Todo indica que todo estará funcionando, salvo que haya una inclemencia del tiempo más fuerte”, manifestó.

No obstante, el asesor del TSJE aclaró que se trata de reportes preliminares y que todavía no cuentan con un panorama completo de la situación en todos los locales de votación del país.

Persisten lluvias intensas en el norte

Aunque el panorama preliminar es favorable, Mauro reconoció que las lluvias vigentes generan “incomodidad” para los electores y para quienes deben cumplir funciones durante los comicios.

En ese contexto, indicó que recibieron información de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) que apunta a una mejoría del tiempo durante el transcurso del día.

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Máquinas de votación no fueron afectadas

Otro de los puntos consultados fue la situación de las máquinas de votación. Según Mauro, no existen reportes de equipos afectados como consecuencia de las tormentas.

Las máquinas fueron distribuidas a nivel nacional durante el viernes y ya se encuentran resguardadas en los respectivos locales de votación.

La Justicia Electoral había informado previamente que la distribución de las máquinas, documentos y útiles electorales en los departamentos y distritos debía completarse antes de la jornada electoral.

Cortes de energía no impedirían la votación

En algunas zonas también se registraron cortes de energía eléctrica. Sin embargo, Mauro señaló que esta situación no representa, por sí sola, un impedimento para el funcionamiento de las máquinas de votación, debido a que cuentan con autonomía suficiente.

La planificación oficial contempla 14.711 mesas receptoras de votos y 17.992 máquinas de votación, entre equipos destinados a las mesas, contingencia y capacitación.

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Preparativos arrancan desde las 6:30

Los miembros de mesa, coordinadores de locales de votación y juntas cívicas fueron convocados para las 06:30, horario en que deben comenzar a desplegar las máquinas y los demás elementos necesarios para la jornada.

Mauro señaló que, hasta el momento, tampoco recibieron reportes de atrasos en estos trabajos.

Los locales de votación abrirán sus puertas a las 07:00 y la jornada se extenderá hasta las 17:00. Los electores que se encuentren dentro del local al momento del cierre podrán completar su votación.