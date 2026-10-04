En todo Paraguay se eligen hoy intendentes y concejales

En estas elecciones municipales se definirán un total de 5.927 cargos públicos en los 263 distritos del país:

Intendentes: 263 cargos

Miembros titulares de Junta Municipal: 2.832 cargos

Miembros suplentes de Junta Municipal: 2.832 cargos.

Para disputar estas posiciones se han registrado 18.973 candidaturas, divididas entre 630 aspirantes a intendente (530 hombres y 100 mujeres) y 18.343 candidatos a concejales (12.437 hombres y 5.906 mujeres).

Compiten un total de 268 organizaciones políticas, entre las que se encuentran 32 partidos políticos, 22 movimientos políticos y 214 alianzas electorales.

El padrón electoral muestra una distribución equilibrada en materia de sexo, con un 51% de hombres (2.550.659) y un 49% de mujeres (2.492.495).

Por franja etaria, los electores se distribuyen de la siguiente manera:

Jóvenes (18 a 29 años): 1.363.895 habilitados (27%).

Adultos (30 a 64 años): 2.988.304 habilitados (59%).

Adultos mayores (65 años en adelante): 690.955 habilitados (14%).

A nivel geográfico, los departamentos que aglutinan el mayor caudal de electores son Central (1.384.092 electores en 19 distritos), Alto Paraná (576.828 electores en 22 distritos), Capital (452.283 electores) e Itapúa (420.246 electores en 30 distritos).

Para el desarrollo fluido del sufragio, cada mesa receptora de votos contará con 350 electores habilitados.

Asunción

La Justicia Electoral habilitó a un total de 452.283 electores en Asunción, la capital del Paraguay que arrastra reiteradas administraciones cuestionadas.

Los aspirantes a la intendencia de la capital son 4: Camilo Pérez, de la ANR, (lista 1); Soledad Núñez, de la lista Juntos por Asunción (lista 4); Rodrigo Franco, del Partido Demócrata Cristiano (lista 6), y Arlene Aquino, del Partido Patria Soñada (lista 300).

La disputa principal se daría entre Soledad Núñez, de la alianza opositora, y Camilo Pérez, candidato del cartismo para suceder a Luis Bello, que a su vez reemplazó al cuestionado y renunciante Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El resultado en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y en los principales distritos de Central serán claves con vistas al 2028.

Los colorados juegan también su propio partido en varios distritos donde se dirimirán liderazgos regionales y nacionales con miras a las candidaturas para la elección general de 2028.

Legado de crisis para quien asuma

La situación de las calles de Asunción refleja un estado de abandono generalizado, donde circular por las arterias principales de la capital se ha convertido en una prueba diaria de resistencia para los conductores debido a la masiva proliferación de baches profundos.

En zonas comerciales y residenciales de alto tráfico como Mburicaó, Recoleta y el microcentro, la infraestructura vial ha cedido por completo ante la falta de mantenimiento preventivo y bacheo oportuno, obligando a realizar maniobras peligrosas. El descalabro alcanza a barrios periféricos, como Pettirossi y General Díaz.

Este escenario de deterioro acumulado incrementa el descontento ciudadano de cara al proceso de las elecciones municipales de hoy, en el que miles de contribuyentes asuncenos se preparan para acudir a las urnas a definir el futuro político de la comuna.

La oposición postula a Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, y el oficialismo a Camilo Pérez (ANR-cartista) como candidato para retener el sillón municipal para los colorados.