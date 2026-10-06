Atención: Meteorología emite aviso especial por tormentas desde hoy

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial en el que confirma una elevada probabilidad de desarrollo de lluvias acumuladas y fenómenos de tiempo severo que afectarán principalmente a la Región Oriental durante los próximos días.

De acuerdo con el mapa de precipitación acumulada previsto por el organismo oficial, se aguardan acumulados semanales de 100 a 150 mm sobre gran parte de la Región Oriental, pudiendo superar los 150 mm de forma puntual en la zona sureste del país.

En el norte de la Región Oriental y el este de la Occidental (Chaco), los valores rondarán entre 50 y 100 mm, mientras que para el oeste chaqueño se prevén montos de 10 a 50 mm.

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Características del fenómeno esperado

Además de las copiosas precipitaciones, el boletín advierte sobre la alta probabilidad de que el sistema traiga consigo:

Ráfagas de viento fuertes

Intensas descargas eléctricas

Lluvias severas en cortos periodos de tiempo

Caída de granizo

Director anticipó “tormenta calcada” a la del sábado

El aviso meteorológico respalda el anticipo realizado previamente por el director de Meteorología, Eduardo Mingo, quien advirtió que para este jueves 8 de octubre se aguarda el ingreso de un sistema con características prácticamente “calcadas” al temporal que azotó al país el último sábado.

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En aquella ocasión, la caída de granizos de un tamaño inusual causó cuantiosos daños materiales en viviendas, vehículos y cultivos.

Ante la posibilidad de que se repitan condiciones similares o de mayor intensidad, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar los recaudos necesarios, evitar transitar por raudales y asegurar bienes expuestos para minimizar los riesgos durante el desarrollo de los eventos meteorológicos previstos.

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