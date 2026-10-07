Video: pobladores de San Cosme y Damián piden asistencia ante crecida del río Paraná

El asentamiento Puerto Carrizal, de la compañía Atinguy de San Cosme y Damián, se encuentra a orillas del río Paraná, entre el brazo Aña Cuá y la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Los pobladores refirieron que desde hace 15 días se registra un crecimiento importante del nivel del río, que terminó por cubrir las viviendas de los lugareños.

Estiman que la altura del agua subió cerca de 2 metros. El nivel habitual del río en esa zona es de 3,0 metros, mientras que este miércoles alcanzó 4,70. Solamente hoy se registró una crecida de unos 40 centímetros, según manifestó un residente del asentamiento, Tomás Bogado.

Alrededor de 15 familias debieron ser evacuadas de emergencia y, en estos momentos, con ayuda de los pescadores, están intentando recuperar sus pertenencias, que los propios vecinos debieron alzar en los techos para salvaguardarlas.

Solicitaron asistencia a las autoridades locales, como también a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que, a pesar de saber de la situación, no ha retornado con ayuda. Solamente repartieron víveres y colchones semanas anteriores, manifestaron.

«En este momento no necesitamos colchones, necesitamos carpas para la gente que se quedó sin casa y asistencia sanitaria, porque el puesto de salud no tiene personal», manifestó el poblador.

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Gestionan asistencia

El intendente de San Cosme y Damián, Denis Galeano (ANR), manifestó que tomaron conocimiento de la situación y la semana pasada evacuaron a las primeras familias. Tienen identificadas a alrededor de 60 a 65 familias que viven en ese sector y a otras 17 que residen en una isla frente al puerto, conocida como Isla San Pablo.

“Los lugareños son pescadores y, a pesar de que saben que es una zona inundable, no quieren salir del sitio”, explicó el jefe comunal. Indicó que solicitaron asistencia a la Entidad Binacional Yacyretá, a la SEN y a la Gobernación para asistir a los damnificados.

Sobre el puesto de salud, indicó que solamente tiene una licenciada encargada que atiende hasta el mediodía, por lo que solicitarán un Puesto Móvil para que se pueda quedar los próximos días mientras las familias no puedan retornar a su hogar por la crecida.

Preliminarmente, refirió que gestionan el combustible para que las embarcaciones puedan ayudar a los pobladores a rescatar la mayor cantidad de pertenencias, como sus animales. Indicó que en el sitio hay un albergue construido, pero que necesita una serie de reparaciones.