Clima
08 de octubre de 2026 a la - 10:17

Intensa lluvia y fuertes ráfagas de viento se registraron en San Juan Bautista

Escena urbana con coches y motocicletas estacionadas bajo lluvia intensa y cielo nublado.
Fuertes ráfagas de viento y lluvia se registraron este jueves en San Juan Bautista, Misiones. Hasta el momento no se reportaron daños.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Una intensa lluvia, acompañada de fuertes ráfagas de viento, se registró desde las 08:30 de este jueves en la capital departamental. Hasta el momento no se reportaron daños.

Por Jesús Riveros
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Una intensa lluvia, con fuertes ráfagas de viento, se registro en la capital del departamento de Misiones. El temporal se inició alrededor de las 08:30 cuando el mal tiempo comenzó a formarse desde la zona sur.

Meteorología mantiene una alerta ante la posibilidad de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la jornada de este jueves. Según el informe en esta zona cayeron 22.8mm de lluvia.

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De acuerdo con la alerta, un sistema de tormentas continúa afectando la zona.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, para esta jornada se espera un día cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, lluvias y tormentas eléctricas moderadas. La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima de 27 grados.

Paisaje rural con casas de ladrillo y cielo nublado, reflejando la inminencia de una tormenta en la región.
De esta manera se formaba el sistema de tormentas en la capital de Misiones.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron daños relacionados con el temporal.