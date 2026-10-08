Intensa lluvia y fuertes ráfagas de viento se registraron en San Juan Bautista

Una intensa lluvia, con fuertes ráfagas de viento, se registro en la capital del departamento de Misiones. El temporal se inició alrededor de las 08:30 cuando el mal tiempo comenzó a formarse desde la zona sur.

Meteorología mantiene una alerta ante la posibilidad de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la jornada de este jueves. Según el informe en esta zona cayeron 22.8mm de lluvia.

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De acuerdo con la alerta, un sistema de tormentas continúa afectando la zona.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, para esta jornada se espera un día cálido, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, lluvias y tormentas eléctricas moderadas. La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima de 27 grados.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron daños relacionados con el temporal.