EN VIVO, alerta por tormentas en Paraguay: así está el tiempo en el sur donde ya llegó el temporal

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial advirtiendo sobre el avance de un sistema de tormentas que afectará a gran parte del territorio paraguayo durante la jornada de este jueves. El pronóstico señala el desarrollo de núcleos de tormentas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento significativas y ocasional caída de granizos en áreas específicas, por lo que las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse atienda a las actualizaciones oficiales.

Mantenete informado con este minuto a minuto sobre el avance del temporal.

09:30 Corte total de la ruta PY01 en General Delgado por la caída de un árbol

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante la mañana de este jueves provocaron la caída de un gran árbol que bloquea por completo el paso vehicular sobre la ruta PY01, a la altura de la localidad de General Delgado. Personal de emergencia y cuadrillas viales se dirigen al sitio para realizar las tareas de despeje, por lo que se recomienda circular con extrema precaución por la zona.

09:00 Ráfagas de 100 km/h y rápida acumulación de agua en la Costanera de Encarnación

El temporal que azotó este jueves la zona de Encarnación dejó precipitaciones acumuladas de 10 mm en apenas 30 minutos de intensa lluvia, mientras que la oficina municipal de monitoreo meteorológico registró ráfagas de viento de hasta 100 km/h a lo largo de la Costanera.

Ante la persistencia de los núcleos de tormenta que ingresaron por el suroeste del país, las autoridades locales y los organismos de emergencia mantienen el monitoreo constante de la región ante posibles afectaciones por la caída de agua y la fuerza del viento.

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08:30 Del colchón al cartón: el ingenio ciudadano para blindar los autos ante el fantasma del granizo

Ante la persistencia de las alertas por tiempo severo y el temor a repetir destrozos en la chapería y los parabrisas, conductores en Asunción y Central echaron mano a todo lo que encontraron a su alcance —desde colchones y almohadas hasta planchas de gomaespuma y cartón— para proteger sus vehículos, regalando singulares postales de prevención urbana mientras esperan la llegada de los fenómenos anunciados por Meteorología.

08:00 Recomendaciones clave ante el temporal: qué hacer antes, durante y después de la tormenta

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas severas, el Ministerio de Salud Pública compartió una serie de precauciones orientadas a proteger a la ciudadanía. La cartera sanitaria aconseja mantenerse informado mediante boletines oficiales, permanecer en espacios seguros durante los fenómenos y desconectar electrodomésticos; asimismo, insta a evitar transitar por zonas inundadas, no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas y prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, embarazadas y adultos mayores.