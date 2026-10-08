SATSEN: conocé la app de la SEN para recibir alertas por tormentas y granizos

SATSEN es una aplicación piloto de avisos climatológicos vinculada a las alertas emitidas por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) y a las recomendaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

La herramienta tiene como objetivo difundir información de manera inmediata ante la ocurrencia de eventos climáticos severos y alertar a la población sobre situaciones que puedan representar un riesgo.

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, explicó que los usuarios pueden descargar la aplicación y recibir alertas sobre fenómenos meteorológicos severos, siempre que previamente autoricen el envío de las notificaciones.

“Hoy pueden descargar nuestra aplicación y les va a llegar la alerta. Solo que el usuario le debe dar el permiso para que le pueda llegar, no es invasivo”, señaló.

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¿Cómo descargar SATSEN?

La aplicación SATSEN está disponible para dispositivos Android y iPhone. Para descargarla, los usuarios pueden acceder al sitio web oficial de la SEN y seguir las instrucciones de instalación.

En el caso de los teléfonos Android, la aplicación puede descargarse a través de la plataforma correspondiente o desde el sitio oficial de SATSEN, siguiendo la guía de instalación.

Para dispositivos iPhone, el procedimiento es diferente. Primero se debe descargar e instalar la aplicación TestFlight, disponible en la App Store de Apple. Posteriormente, se debe ingresar al enlace de invitación de SATSEN en TestFlight y seguir los pasos indicados para completar la instalación.

Una vez instalada la aplicación, el usuario deberá seguir las instrucciones correspondientes y habilitar los permisos necesarios para recibir las alertas.

SEN trabaja en un sistema de alertas sin autorización previa

Zárate adelantó que la SEN trabaja junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) en un sistema que permita enviar alertas preventivas directamente a los usuarios, sin que estos tengan que autorizar previamente las notificaciones. “Eso va a tener un cierto recorrido todavía, pero ya está encaminado”, afirmó.

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El ministro también señaló que la institución trabaja con una entidad de Taiwán en el desarrollo del sistema, con el objetivo de ampliar su alcance y lograr que las alertas puedan llegar de manera simultánea a los sectores de la población que se encuentren en zonas afectadas.

Según explicó, el objetivo es que el sistema pueda advertir a la ciudadanía ante fenómenos como tormentas, granizadas o inundaciones.

La aplicación SATSEN no fue lanzada oficialmente por el Gobierno, por lo que su existencia no era ampliamente conocida.

¿Cómo se prepara la SEN ante el temporal?

En cuanto a la asistencia a las familias que eventualmente puedan resultar afectadas por el temporal, Zárate reconoció que existen demoras en el proceso de entrega de ayuda por parte de la institución.

El ministro explicó que, ante una emergencia, el primer nivel de respuesta corresponde a las municipalidades. Según indicó, el 5% del presupuesto de las municipalidades y gobernaciones debe destinarse a la atención de emergencias.

Una vez que la capacidad logística de una municipalidad sea superada, debe solicitar asistencia a la gobernación. Posteriormente, esta debe remitir un pedido a la SEN para que intervenga.

“La primera institución que debe atender la emergencia es la municipalidad. Una vez que se vean sobrepasados en su capacidad logística, le debe de pedir a la gobernación y ellos deben enviar una nota en la que nos pida la asistencia”, sostuvo.

SEN reconoce demoras en la entrega de asistencia

Zárate reconoció que el proceso puede generar demoras debido a los trámites que deben cumplirse antes de que la institución pueda intervenir.

“Hay pasos que se deben cumplir sí o sí; por eso, tardamos un poco. Hay veces que no podemos llegar tan rápidamente, pero llegamos en forma oportuna”, manifestó.

Explicó, asimismo, que la SEN realiza una evaluación de los daños de manera georreferenciada para determinar la magnitud de la afectación y definir la asistencia necesaria.

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Preparan operativo ante el tiempo severo

Ante la alerta por tiempo severo prevista para este jueves, la SEN ya comunicó la situación a instituciones militares para que puedan colaborar con la evaluación de los daños.

El objetivo, según explicó Zárate, es contar con información de manera más rápida y reducir los tiempos necesarios para determinar las necesidades de las familias afectadas y posteriormente entregar la asistencia.

El ministro informó, además, que una comitiva de la SEN ya fue enviada a San Patricio, departamento de Misiones, para evaluar los primeros daños registrados durante la mañana.