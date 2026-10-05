SEN habla de tornado en Capiatá y envía asistencia

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó sobre el avance de la asistencia a las familias afectadas por el temporal registrado entre la noche del sábado y madrugada del domingo.

Los principales daños se concentraron en el departamento Central, especialmente en Capiatá y Areguá, donde fuertes vientos y granizadas provocaron destrozos en viviendas y árboles.

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, señaló que, de acuerdo con información recibida de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en Capiatá se habría registrado un tornado durante el temporal.

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Capiatá y Areguá concentran los mayores daños

Zárate explicó que la magnitud de los vientos provocó importantes destrozos en ambas ciudades, con árboles y techos que fueron desprendidos y desplazados por la fuerza del temporal.

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Tras las primeras evaluaciones, la SEN contabilizó unas 100 familias afectadas en Capiatá y otras 50 en Areguá.

El ministro indicó que ya fueron enviados a estas zonas kits de víveres y materiales de construcción para ayudar a las familias damnificadas a reparar sus viviendas.

La SEN anunció igualmente asistencia para pequeños vendedores ubicados en inmediaciones del Hospital de Capiatá que resultaron afectados por el último temporal.

SEN evalúa daños en el Bañado Sur

El Bañado Sur también se encuentra bajo evaluación de la SEN. Según los datos preliminares mencionados por Zárate, unas 150 familias podrían haber sido afectadas por el temporal en esta zona.

El ministro aclaró que los equipos continúan verificando la situación antes de entregar la asistencia, con el objetivo de determinar con precisión cuáles son las familias que requieren ayuda y evitar duplicaciones con entregas realizadas anteriormente.

Zárate instó, además, a las personas que hayan sufrido daños a comunicar la situación a la SEN para que puedan ser incluidas en el relevamiento.

Situación de pequeños productores afectados

En relación con el temporal ocurrido hace más de una semana, Zárate informó que la SEN ya completó un parte sobre la situación de los afectados.

No obstante, señaló que todavía se debe analizar una alternativa para evitar que las deudas derivadas de los daños ocasionados por el fenómeno climático terminen perjudicando la calificación financiera de los pequeños productores.

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Ante la posibilidad de nuevos episodios de granizada, el ministro de la SEN recomendó a la ciudadanía contar con carpas de 200 micrones para cubrir los techos en caso de sufrir daños.