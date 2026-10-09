Clima
09 de octubre de 2026 a la - 14:39

Los tres departamentos que están ahora bajo alerta por tormentas

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas eléctricas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias y tormentas que se registrarían este viernes. Conforme al reporte, hay tres departamentos afectados.

Por ABC Color
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Para hoy, aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, sostienen que núcleos de tormentas persisten sobre el territorio nacional, por lo que se mantiene la probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al noreste de la región Oriental y el noreste de la región Occidental.

Los departamentos afectados

Conforme al último aviso, estos son los tres departamentos afectados por el sistema de tormentas:

  • Amambay
  • Canindeyú
  • Norte y este de Alto Paraguay
Representación satelital de un sistema de tormentas en Paraguay, con nubes y áreas de intensa actividad climática.
Sistema de tormentas.

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