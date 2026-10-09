Clima
09 de octubre de 2026 a la - 13:23

Lluvias acumuladas superan los 100 mm en tres localidades, según Meteorología

Un vehículo utilitario blanco atraviesa una calle inundada entre paredes de ladrillo y cemento en un entorno residencial
Un vehículo circula por una calle inundada en Ayolas debido a fuertes lluvias.Miguel Ángel Rodríguez

El temporal registrado entre ayer y hoy dejó acumulados de lluvia que superan los 100 mm en varias localidades, alcanzando hasta 150 mm en los registros más altos de la red de estaciones automáticas y convencionales de la DMH.

Por ABC Color
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De acuerdo con el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la precipitación acumulada entre ayer y lo que va de hoy ya alcanzó los 150 mm en algunas localidades del país, tras el temporal esperado para estas jornadas.

El informe destaca tres puntos específicos del país que concentraron los mayores registros pluviométricos, superando la barrera de los 100 mm acumulados hasta las 11:00 de este viernes, según los datos recopilados por la red de estaciones automáticas y convencionales.

Estas son:

  1. Cuartel de la Segunda División de Caballería “General Bernardino Caballero”, ubicada en el departamento de Misiones
  2. Estación de la DMH instalada en la capital del departamento de Concepción
  3. Aeropuerto Tte. Amín Ayub González, en el departamento de Itapúa.

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Temporal con caída de granizos en el departamento Central

Este nuevo episodio de lluvias se suma a las condiciones climáticas adversas recientes. El sábado pasado, un importante temporal causó estragos principalmente en el departamento Central, donde la intensa caída de granizos afectó los techos de numerosas viviendas y los parabrisas de varios automóviles.

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El pronóstico de la DMH para este viernes anticipa una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.