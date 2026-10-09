Lluvias acumuladas superan los 100 mm en tres localidades, según Meteorología

De acuerdo con el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la precipitación acumulada entre ayer y lo que va de hoy ya alcanzó los 150 mm en algunas localidades del país, tras el temporal esperado para estas jornadas.
El informe destaca tres puntos específicos del país que concentraron los mayores registros pluviométricos, superando la barrera de los 100 mm acumulados hasta las 11:00 de este viernes, según los datos recopilados por la red de estaciones automáticas y convencionales.
Estas son:
- Cuartel de la Segunda División de Caballería “General Bernardino Caballero”, ubicada en el departamento de Misiones
- Estación de la DMH instalada en la capital del departamento de Concepción
- Aeropuerto Tte. Amín Ayub González, en el departamento de Itapúa.
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Temporal con caída de granizos en el departamento Central
Este nuevo episodio de lluvias se suma a las condiciones climáticas adversas recientes. El sábado pasado, un importante temporal causó estragos principalmente en el departamento Central, donde la intensa caída de granizos afectó los techos de numerosas viviendas y los parabrisas de varios automóviles.
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El pronóstico de la DMH para este viernes anticipa una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.