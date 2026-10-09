Clima
09 de octubre de 2026 a la - 17:18

Meteorología activa alerta por tormentas para esta zona del Chaco

Archivo. Nubes de tormenta en la Región Occidental
Archivo. Nubes de tormenta en la Región Occidental

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva actualización de su aviso meteorológico para informar sobre la formación de núcleos de tormentas, específicamente en una zona de la Región Occidental.

Por ABC Color
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El reporte difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que el seguimiento satelital confirma el rápido crecimiento de núcleos de tormenta, impulsadas por la alta concentración de humedad y las temperaturas registradas en la jornada.

En ese sentido, indica que se prevén lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes. El boletín también advierte sobre ráfagas de vientos con intensidad considerable y no descarta la caída puntual de granizos a medida que el sistema de tormentas continúe su desarrollo durante la tarde.

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Departamentos bajo aviso y zona de impacto

La zona de cobertura establecida en este último reporte abarca principalmente el noreste de la Región Occidental o Chaco. Los departamentos señalados en la alerta meteorológica son:

  • Alto Paraguay
  • Noreste de Presidente Hayes
Mapa satelital mostrando temperaturas en diferentes regiones de Paraguay, con detalles de coordenadas geográficas.
Mapa satelital de la Dirección de Meteorología muestra las zonas bajo riesgo de tormenta este viernes

Atendiendo este nuevo aviso, se insta a los pobladores de las zonas afectadas y a conductores que transitan por las rutas del Chaco a mantenerse informados a través de las actualizaciones de los boletines oficiales y extremar precauciones ante la visibilidad reducida y los vientos fuertes.

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