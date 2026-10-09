Meteorología activa alerta por tormentas para esta zona del Chaco

El reporte difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que el seguimiento satelital confirma el rápido crecimiento de núcleos de tormenta, impulsadas por la alta concentración de humedad y las temperaturas registradas en la jornada.

En ese sentido, indica que se prevén lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes. El boletín también advierte sobre ráfagas de vientos con intensidad considerable y no descarta la caída puntual de granizos a medida que el sistema de tormentas continúe su desarrollo durante la tarde.

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Departamentos bajo aviso y zona de impacto

La zona de cobertura establecida en este último reporte abarca principalmente el noreste de la Región Occidental o Chaco. Los departamentos señalados en la alerta meteorológica son:

Alto Paraguay

Noreste de Presidente Hayes

Atendiendo este nuevo aviso, se insta a los pobladores de las zonas afectadas y a conductores que transitan por las rutas del Chaco a mantenerse informados a través de las actualizaciones de los boletines oficiales y extremar precauciones ante la visibilidad reducida y los vientos fuertes.

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