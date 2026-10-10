Concepción: 150 familias dejan sus casas por inundación

Las casas están ubicadas en el sector sureste de la capital del primer departamento, la fracción José Félix es cercana al barrio Santa María, del que está dividido por un muro de contención. La zona fue afectada por la tormenta.

Tras las precipitaciones se inundaron las calles y las 150 casas asentadas en ese sitio. De acuerdo a los vecinos no es la primera vez que soportan una situación similar.

Ante esta situación, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas. En vehículos 4x4 y carros a tracción animal - caballos- los moradores quitaron algunas de sus pertenencias.

Una de las vecinas, Ana Zimmerliz, expresó que el agua no corre es como una “palangana”, explicó. “Estamos totalmente bajo agua, aquí hay muchos niños”, mencionó.

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La presidenta de la comisión vecinal, Jessica Acuña, dijo muchos de los habitantes de la fracción José Félix buscaron refugio en casas de familiares y amigos.

En tanto que otros han quedado en la zona del muro de contención para no alejarse de sus casas. “Estamos en una situación crítica, se está pensando hacer una olla popular para esas familias que quedaron sobre el muro”, señaló.

Las familias afectadas indicaron que continúan preocupados porque se pronostican más lluvias y eso hace que se retrase aún más el retorno a su hogares.

Aunque el agua circule todo del lugar de igual manera las personas no podrán habitar rápidamente porque deben realizar la limpieza de sus casas. También deben aguardar que la humedad desaparezca.

En otro momento dijo que los habitantes afectados por la inundación precisan que se haga algún estudio técnico para poder solucionar definitivamente esta problemática que soportan tras cada lluvia importante.

Hasta ayer el agua seguía inundando las casas ubicadas en la fracción José Félix.

Barrio Santa María

En este barrio también se inundaron las arterias y varias viviendas. Durante un recorrido realizado en esa zona, se pudo ver como el agua ingresó a las casas y los moradores se movilizaban con dificultad en las calles anegadas.