Clima
10 de octubre de 2026 a la - 10:28

Concepción: 150 familias dejan sus casas por inundación

Hombre agachado en agua, sostiene un palo, rodeado de edificios con solo partes superiores visibles y cielo nublado.
Un total de 150 familias, asentadas en la fracción José Félix, se vieron obligadas a dejar momentáneamente sus casas.Aldo Rojas

Habitantes de la fracción José Félix, de Concepción, salieron de sus casas el viernes y hasta ayer permanecían fuera de ellas. Las viviendas están anegadas. Reclaman urgente solución.

Por Aldo Rojas
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Las casas están ubicadas en el sector sureste de la capital del primer departamento, la fracción José Félix es cercana al barrio Santa María, del que está dividido por un muro de contención. La zona fue afectada por la tormenta.

Tras las precipitaciones se inundaron las calles y las 150 casas asentadas en ese sitio. De acuerdo a los vecinos no es la primera vez que soportan una situación similar.

Ante esta situación, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas. En vehículos 4x4 y carros a tracción animal - caballos- los moradores quitaron algunas de sus pertenencias.

Cuatro personas, tres hombres y un niño, viajan en una carreta de madera en un área inundada, rodeados de vegetación y casas sumergidas.
Los vecinos utilizan carros a tracción animal para retirar sus pertenencias de sus casas que están inundadas..

Una de las vecinas, Ana Zimmerliz, expresó que el agua no corre es como una “palangana”, explicó. “Estamos totalmente bajo agua, aquí hay muchos niños”, mencionó.

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La presidenta de la comisión vecinal, Jessica Acuña, dijo muchos de los habitantes de la fracción José Félix buscaron refugio en casas de familiares y amigos.

En tanto que otros han quedado en la zona del muro de contención para no alejarse de sus casas. “Estamos en una situación crítica, se está pensando hacer una olla popular para esas familias que quedaron sobre el muro”, señaló.

Las familias afectadas indicaron que continúan preocupados porque se pronostican más lluvias y eso hace que se retrase aún más el retorno a su hogares.

Aunque el agua circule todo del lugar de igual manera las personas no podrán habitar rápidamente porque deben realizar la limpieza de sus casas. También deben aguardar que la humedad desaparezca.

Mujer con chaqueta negra y leggings marrones, de pie en un área inundada, señalando hacia el fondo en un clima nublado.
Jessica Acuña, presidenta de la comisión vecina, muestra como el agua inundó las calles y casas de la fracción José Félix.

En otro momento dijo que los habitantes afectados por la inundación precisan que se haga algún estudio técnico para poder solucionar definitivamente esta problemática que soportan tras cada lluvia importante.

Hasta ayer el agua seguía inundando las casas ubicadas en la fracción José Félix.

Barrio Santa María

En este barrio también se inundaron las arterias y varias viviendas. Durante un recorrido realizado en esa zona, se pudo ver como el agua ingresó a las casas y los moradores se movilizaban con dificultad en las calles anegadas.

Un joven en motocicleta con camisa blanca y pantalones oscuros circula por una calle inundada, levantando agua.
Un joven en motocicleta avanza por una calle inundada en el barrio Santa María de Concepción tras fuertes lluvias. Más atrás se ve a un automóvil que también circula por la arteria anegada.