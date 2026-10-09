Concepción: 80 milímetros de lluvia en menos de 24 horas

Una tormenta se registró anoche en la capital del primer departamento, Concepción. Los vientos fueron acompañados de descargas eléctricas y truenos, seguidos de lluvias por momentos muy intensas.

La gran cantidad de agua caída inundó numerosas casas; el agua sobrepasó el nivel de las calles. En todos los barrios se reportaron viviendas y arterias anegadas.

De acuerdo con la página web de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), hasta las 08:50 de este viernes, en la ciudad de Concepción se registraron 80 milímetros de lluvia.

Esto generó que el movimiento vehicular disminuyera notablemente, así como también varias actividades comerciales.

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Cerca de las 09:00 de este viernes, la lluvia paró en la capital departamental.

Comunidades rurales quedaron aisladas

Las precipitaciones dejaron comunidades rurales aisladas debido a que los caminos quedaron destrozados, convertidos en barriales y cortados por el agua acumulada.