Clima
09 de octubre de 2026 a la - 11:13

Concepción: 80 milímetros de lluvia en menos de 24 horas

Persona caminando sobre agua en la calle, con un objeto en mano, mientras se observa un negocio con letrero.
Una mujer, en las inmediaciones del club Independencia, trata de escurrir el agua de lluvia para que no ingrese a su casa, ubicada en la ciudad de Concepción.Aldo Rojas

Entre la noche del jueves, la madrugada y la mañana de este viernes, en Concepción se registraron 80 milímetros de lluvia.

Por Aldo Rojas
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Una tormenta se registró anoche en la capital del primer departamento, Concepción. Los vientos fueron acompañados de descargas eléctricas y truenos, seguidos de lluvias por momentos muy intensas.

La gran cantidad de agua caída inundó numerosas casas; el agua sobrepasó el nivel de las calles. En todos los barrios se reportaron viviendas y arterias anegadas.

De acuerdo con la página web de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), hasta las 08:50 de este viernes, en la ciudad de Concepción se registraron 80 milímetros de lluvia.

Esto generó que el movimiento vehicular disminuyera notablemente, así como también varias actividades comerciales.

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Cerca de las 09:00 de este viernes, la lluvia paró en la capital departamental.

Coche circulando en calle inundada, rodeado de casas con techo a la vista, bajo un cielo nublado.
Un vehículo circula por la avenida Boquerón con dirección a la calle Queiroz Candia. Ambas arterias están inundadas luego de las intensas lluvias.

Comunidades rurales quedaron aisladas

Las precipitaciones dejaron comunidades rurales aisladas debido a que los caminos quedaron destrozados, convertidos en barriales y cortados por el agua acumulada.