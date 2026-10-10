Temporal deja 25 personas evacuadas en San Juan Bautista

Un total de 25 personas, entre adultos y niños, fueron evacuadas de sus viviendas desde el jueves a la noche hasta este sábado, tras el temporal de intensas lluvias que afectó a San Juan Bautista, Misiones.

Los damnificados corresponden tanto al casco urbano como a compañías de este distrito y permanecen albergados temporalmente en el cuartel de la Segunda División de Caballería, habilitado para brindar asistencia a las familias afectadas.

En el lugar reciben desayuno, almuerzo, cena y meriendas, además de enseres de primera necesidad. Los niños también cuentan con atención de peluquería durante su permanencia en el albergue.

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Las familias del casco urbano fueron evacuadas debido a la inundación de sus viviendas, ocasionada por el colapso del sistema de desagüe pluvial ante el elevado volumen de agua registrado durante el temporal.

En tanto, en la compañía San Cristóbal, una mujer de 53 años, identificada como Blanca Martínez, tuvo que ser evacuada luego de que una parte de la pared de su vivienda cediera. La mujer vive con una de sus hijas y sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hace cinco años, por lo que permanece postrada en cama.

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El capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan Bautista K42 e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Silvio Rodríguez, informó que actualmente permanecen 24 personas en el albergue, debido a que un adulto mayor fue trasladado a un hospital por un cuadro de trastorno gástrico.

“En este momento tenemos 24 personas albergadas, 25 eran en total. Anoche fue trasladado un adulto mayor de 70 años al Hospital Regional por un cuadro de trastorno gástrico”, explicó Rodríguez.

Detalló que entre las personas resguardadas se encuentran dos embarazadas, 13 niños y nueve adultos. El albergue cuenta con el apoyo del personal de sanidad del Ejército, que realiza evaluaciones primarias y, de ser necesario, deriva a los pacientes al Hospital Regional.

Rodríguez señaló que todos los damnificados se encontraban en buen estado de salud durante el último monitoreo, realizado en la mañana de este sábado. Las evaluaciones se llevan a cabo de acuerdo con las necesidades y, como mínimo, dos veces al día.

Relevamiento de viviendas afectadas

Paralelamente, funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), junto con integrantes del COE y funcionarios de la Municipalidad de San Juan Bautista y de la Gobernación de Misiones, iniciaron el relevamiento de las viviendas que sufrieron daños a causa del temporal.

Nicolás Salas, funcionario de la SEN, explicó que desde el viernes trabajan de manera coordinada con la Gobernación y los municipios de San Juan Bautista y Yabebyry para trasladar a lugares seguros a las familias afectadas, principalmente mujeres, niños y personas con discapacidad.

“Desde el día de ayer estamos trabajando en coordinación con la Gobernación y los municipios, municipios acá de San Juan Bautista y de Yabebyry”, señaló Salas.

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Indicó que este sábado comenzaron a verificar las viviendas dañadas para determinar las necesidades de cada familia y gestionar la asistencia correspondiente.

“Tenemos un total de 39 familias que tenemos que visitar. Hasta el momento hoy en esta mañana estamos ya visitando por lo menos unas 10 familias en San Juan Bautista”, manifestó.

Salas explicó que la asistencia dependerá de la situación encontrada en cada vivienda, debido a que algunas casas presentan daños en los techos y en parte de su infraestructura. También se analiza la posibilidad de brindar ayuda alimentaria.

Temporal también afecta a familias de asentamiento en San Ignacio

El asentamiento Guayaki, del distrito de San Ignacio, Misiones, también fue afectado por el intenso temporal que azotó el departamento.

Las lluvias provocaron el desborde de un canal de desagüe y afectaron a unas 22 familias, según informó la pobladora Elisa Escobar.

Escobar explicó que se realizaron trabajos de limpieza en el lugar, pero que las tareas no fueron completadas. Señaló que todavía falta profundizar y ampliar los canales de desagüe para evitar que el agua se desborde y afecte a las viviendas de la comunidad.

La pobladora pidió a las autoridades correspondientes que acudan al lugar y completen los trabajos de canalización pendientes. Señaló que, si las obras se hubieran culminado como corresponde, las familias no estarían atravesando esta situación.

Asimismo, indicó que la problemática también afecta a pobladores de los asentamientos Martín Rolón y Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, en San Ignacio.

Por su parte, el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), explicó que la falta de maquinarias dificulta la realización de los trabajos de limpieza de los canales de desagüe en los asentamientos.

No obstante, señaló que ya se comunicó con los dirigentes de las comunidades y que, una vez que cesen las inclemencias del tiempo, continuarán las tareas pendientes en esos lugares.