Clima
11 de octubre de 2026 a la - 13:00

Alerta meteorológica: anuncian lluvias y tormentas para estos dos departamentos

Archivo. Lluvia en Ciudad del Este.
Archivo. Lluvia en Ciudad del Este.Tereza fretes alonso

Un nuevo boletín meteorológico advierte sobre el desarrollo de fenómenos de tiempo severo en el territorio nacional durante este domingo, específicamente en dos departamentos, donde se prevén lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y no se descarta la caída puntual de granizos.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este domingo una actualización en su aviso meteorológico para informar sobre el avance de núcleos de tormenta que continúan desarrollándose de forma activa.

De acuerdo con el reporte oficial difundido cerca del mediodía, la inestabilidad atmosférica persistirá durante lo que resta de la mañana y se extenderá hacia las primeras horas de la tarde de hoy.

Los meteorólogos no descartan que estas condiciones generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual dentro del área de cobertura delimitada.

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Sectores afectados y detalles del fenómeno

El radio de cobertura comprende principalmente el este de la Región Oriental. Específicamente, los departamentos donde se concentra la alerta son:

  • Norte de Alto Paraná
  • Sur de Canindeyú
Mapa saltelital de la Dirección de Meteorología muestra las zonas bajo alerta de tormenta
Mapa satelital de la Dirección de Meteorología muestra las zonas bajo alerta de tormenta.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad similar y la ocasional caída de granizos en puntos específicos. En ese sentido, se insta a población de las zonas señaladas a tomar precauciones ante el eventual impacto de las precipitaciones.

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