Alerta meteorológica: anuncian lluvias y tormentas para estos dos departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este domingo una actualización en su aviso meteorológico para informar sobre el avance de núcleos de tormenta que continúan desarrollándose de forma activa.

De acuerdo con el reporte oficial difundido cerca del mediodía, la inestabilidad atmosférica persistirá durante lo que resta de la mañana y se extenderá hacia las primeras horas de la tarde de hoy.

Los meteorólogos no descartan que estas condiciones generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual dentro del área de cobertura delimitada.

Lea más: Crecida del Paraná: Itaipú mantiene abiertas las compuertas e intensifica las evacuaciones

Sectores afectados y detalles del fenómeno

El radio de cobertura comprende principalmente el este de la Región Oriental. Específicamente, los departamentos donde se concentra la alerta son:

Norte de Alto Paraná

Sur de Canindeyú

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad similar y la ocasional caída de granizos en puntos específicos. En ese sentido, se insta a población de las zonas señaladas a tomar precauciones ante el eventual impacto de las precipitaciones.

Lea más: Evacúan a 41 familias y alertan sobre nuevas inundaciones en Ciudad del Este