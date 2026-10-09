Crecida del Paraná: Itaipú mantiene abiertas las compuertas e intensifica las evacuaciones

Las compuertas del vertedero de la Central Hidroeléctrica Itaipú permanecen abiertas debido al aumento continuo del caudal afluente al embalse y, según las previsiones, seguirán así durante todo el fin de semana.

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Operación, dependiente de la Dirección Técnica, el vertimiento es de 4.800 m³/s y se prevé mantener abierto el aliviadero durante la próxima semana. La operación se extenderá en función de las previsiones de aumento del río Paraná y podrá variar según las necesidades de generación de energía.

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El aumento del caudal también obliga a intensificar los trabajos de evacuación de familias del barrio San Rafael de Ciudad del Este, ante la inminente inundación de viviendas ubicadas en las zonas bajas.

Hasta ayer, 23 familias fueron trasladadas a lugares seguros. Actualmente, el río se encuentra en la cota de 109,17 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la estación del Puente de la Amistad.

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Según las proyecciones de la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos, dependiente de la Dirección Técnica de Itaipú, el nivel del río oscilaría entre los 109 y los 112,5 metros en los próximos días.

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Derlis Gauto, asesor de Responsabilidad Social de la Binacional, explicó que los trabajos se realizan con el apoyo de diferentes áreas de la institución, a partir de los datos proporcionados por técnicos. La intervención busca anticiparse a los efectos de la crecida y evitar que las familias queden expuestas a situaciones de peligro.

La asistencia incluye vehículos para el traslado de personas y pertenencias, logística, instalación de carpas, baños y provisión de alimentos para las familias que deban abandonar sus hogares. También se organizó el suministro de insumos para la preparación de comidas, con la colaboración de voluntarios y vecinos de la comunidad, que se sumaron a las tareas de evacuación y apoyo a los afectados.

Gauto destacó que la respuesta de los pobladores fue favorable y que los trabajos continuarán durante el tiempo que sea necesario. Señaló que las medidas se irán ajustando de acuerdo con la evolución de las lluvias y el comportamiento del río Paraná.

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El operativo forma parte del plan de contingencia activado por Itaipú el miércoles pasado, que contempla avisos anticipados a los pobladores, monitoreo hidrológico y despeje preventivo de los sectores expuestos.

Los equipos técnicos de la entidad mantienen un seguimiento permanente de los niveles del río, mientras se coordinan acciones para habilitar refugios temporales en zonas altas, con servicios básicos, agua, colchones, chapas y cestas de alimentos para quienes lo necesiten.