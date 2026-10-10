Evacúan a 41 familias y alertan sobre nuevas inundaciones en Ciudad del Este

El nivel actual es de 109,47 metros en el barrio San Rafael y podría alcanzar 111 metros para el lunes. En esta zona, se llevan adelante evacuaciones preventivas debido al avance de las aguas. Hasta el momento, 41 familias, integradas por aproximadamente 80 personas, fueron trasladadas a lugares seguros ante el riesgo de que la situación empeore.

En el lado brasileño y en Presidente Franco, por ahora no se prevé que la crecida alcance viviendas ni otras estructuras.

El equipo de Responsabilidad Social de Itaipú Binacional, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Área Naval del Este y la Municipalidad local coordinan las tareas de asistencia a los damnificados.

Los trabajos incluyen el traslado de personas y pertenencias, apoyo logístico, instalación de carpas, provisión de sanitarios y distribución de alimentos para las familias que deban abandonar temporalmente sus hogares.

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Paralelamente, las áreas responsables de la asistencia social trabajan en la preparación de albergues temporales en sectores elevados, con el objetivo de contar con espacios seguros ante una eventual intensificación de la crecida.

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Analizan medidas para amortiguar la crecida

Entre las alternativas evaluadas por los técnicos figura una reducción gradual y moderada del nivel del embalse de Itaipú durante los próximos días. El vertimiento actual es de 4.800 m³/s.

La estrategia de reducir gradualmente el nivel permitiría generar una capacidad adicional para amortiguar, en la medida de lo posible, el pico de la crecida. Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá de la cantidad e intensidad de las lluvias pronosticadas para los próximos días.

Las cotas de referencia para el inicio de inundaciones en distintos sectores del barrio San Rafael, tomando como referencia el nivel del río en el Puente de la Amistad, son las siguientes:

108,40 metros: puente peatonal.

112,30 metros: calle de concreto.

116 metros: Club Lenteros Unidos.

121,60 metros: acceso a la escuela San Rafael.

En tanto que en Presidente Franco, el punto de referencia es el Puerto de las Tres Fronteras, cuya cota es de 122,20 metros.