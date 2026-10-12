Crecida del río Paraná: Fuerzas Armadas evacuan a familias en Ciudad del Este y Ayolas

La acelerada crecida del río Paraná mantiene en alerta máxima a las autoridades locales e internacionales públicas en los puntos fronterizos del país.

Ante el aumento sostenido del cauce, efectivos del Ejército y de la Armada Paraguaya desplegaron desde el viernes pasado operativos de rescate y evacuación de familias afectadas en zonas vulnerables de Ciudad del Este y Ayolas.

En el caso de Ciudad del Este, el barrio San Rafael se consolida como el sector más castigado por la anegación. Las labores de asistencia se realizan en forma conjunta entre personal militar y funcionarios de la Itaipú Binacional, utilizando camionetas livianas ante la imposibilidad de ingresar con camiones de gran porte por las condiciones del terreno.

El ministro de Defensa Nacional, general (SR) Óscar González, informó que se traslada hasta la zona de emergencia junto con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, para coordinar las operaciones desde el terreno.

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En sus declaraciones, el titular de Defensa señaló que, hasta la jornada de este domingo, se registraban más de 60 familias asistidas en el barrio San Rafael y al menos 47 en Ayolas, cifras que van en aumento con el correr de las horas.

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“El río Paraná está creciendo aceleradamente y el personal militar está trabajando ya desde el viernes intensamente para evacuar a la gente. Tenemos que partir siempre de la peor hipótesis para garantizar la seguridad de las personas”, expresó González, quien agregó que la asistencia incluye también el resguardo de animales y pertenencias de los pobladores.