Videos: Intensas lluvias causan desborde del Lago de la República en CDE

Como ocurre cada vez que se registran precipitaciones intensas, la avenida Adrián Jara, en pleno circuito comercial de esta capital departamental, se convierte en uno de los puntos más críticos debido a la fuerza de la corriente de agua. Videos grabados en el lugar y viralizados en los últimos días muestran la peligrosidad de los raudales, que ponen en peligro tanto a los peatones como a los automovilistas.

Otro punto afectado es la avenida Concejal Romero, que está inundada debido al desborde del Lago de la República.

La Municipalidad de Ciudad del Este informó esta mañana sobre la situación y solicitó a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas para prevenir situaciones de riesgo.

Asimismo, la Municipalidad de Ciudad del Este difundió un mapa de riesgo y pidió a la ciudadanía prestar atención a los sectores vulnerables a inundaciones y raudales. Entre las zonas figuran la avenida San Blas (frente a la Tercera División de Infantería), Ciudad Nueva, barrio Che la Reina, microcentro, Lago de la República, las avenidas Adrián Jara y Eusebio Ayala, Remansito, María Auxiliadora, Santa Ana, 23 de Octubre, Colegio Adela Speratti, Juan Pablo II y el kilómetro 12.

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Familias afectadas por las inundaciones en el barrio San Rafael

Varias familias resultaron afectadas por las inundaciones en Ciudad del Este. El barrio San Rafael presenta la situación más crítica, donde el nivel del agua sube rápidamente y afecta a casi un centenar de familias. Asimismo, el agua también comenzó a afectar viviendas del asentamiento 8 de Diciembre.