Concepción: repunte del río Paraguay

En la página web de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) el 25 de setiembre pasado se registraba, en esta parte del río, una marca de 1,63 metros. Luego de 24 horas se elevó a 1,66 metros, según la publicación.

El 27 de setiembre llegó a 1,68 metros, al día siguiente bajó 2 centímetros. El 29 de setiembre marcó 1,64 metros y el último día del noveno mes la medida era de 1,62 metros y el 1 de octubre 1,60 metros.

Desde el 2 de octubre inició nuevamente el ascenso llegando a 1,63 metros y luego de 24 horas subió 3 centímetros. El 4 de octubre tuvo un aumento importante en el caudal, llegando a 1,74 metros.

El 5 de octubre pasado se registró una marca de 1,80 metros, el 6 fue de 1,82 metros y el 7 de octubre de 1,84 metros. Mientras que el 8 de octubre aumentó a 1,97 metros y al día siguiente subió a 2,14 metros.

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De acuerdo a los registros, el 10 de octubre último se registró el mayor aumento de nivel en 24 horas, llegando en esa fecha a 2,50 metros. En un día subió 36 centímetros.

El 11 de octubre 2,58 metros, ayer 2,64 metros y este martes 13 de octubre se registra una marca de 2,65 metros, según la página web de la DMH.