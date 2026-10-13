Clima
13 de octubre de 2026 - 10:17

Concepción: repunte del río Paraguay

Barco rojo con la palabra 'MILA' en costado, rodeado de contenedores, en un ambiente lluvioso fluvial.
Un barco de cargas y pasajeros está amarrado, este martes, en el río Paraguay, zona de Concepción, en medio de la lluvia.Aldo Rojas

Desde el 26 de setiembre el nivel del río Paraguay, en la zona de Concepción, tiene variaciones. Hoy la marca registrada en el antiguo puerto local es de 2,65 metros.

Por Aldo Rojas
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En la página web de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) el 25 de setiembre pasado se registraba, en esta parte del río, una marca de 1,63 metros. Luego de 24 horas se elevó a 1,66 metros, según la publicación.

El 27 de setiembre llegó a 1,68 metros, al día siguiente bajó 2 centímetros. El 29 de setiembre marcó 1,64 metros y el último día del noveno mes la medida era de 1,62 metros y el 1 de octubre 1,60 metros.

Desde el 2 de octubre inició nuevamente el ascenso llegando a 1,63 metros y luego de 24 horas subió 3 centímetros. El 4 de octubre tuvo un aumento importante en el caudal, llegando a 1,74 metros.

El 5 de octubre pasado se registró una marca de 1,80 metros, el 6 fue de 1,82 metros y el 7 de octubre de 1,84 metros. Mientras que el 8 de octubre aumentó a 1,97 metros y al día siguiente subió a 2,14 metros.

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De acuerdo a los registros, el 10 de octubre último se registró el mayor aumento de nivel en 24 horas, llegando en esa fecha a 2,50 metros. En un día subió 36 centímetros.

Bote verde y bote naranja en el Río Paraguay, rodeados de árboles, mientras la lluvia agita la superficie del agua.
Embarcaciones navegan en el Río Paraguay en la zona de Concepción donde este martes se registran lluvias.

El 11 de octubre 2,58 metros, ayer 2,64 metros y este martes 13 de octubre se registra una marca de 2,65 metros, según la página web de la DMH.