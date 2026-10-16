Meteorología pronostica un viernes fresco a cálido en todo el país

Según el informe publicado esta madrugada, el territorio nacional registrará este viernes 16 de octubre una jornada que irá de fresca a cálida, marcada por el constante movimiento de vientos del sector sur y cielos mayormente nublados en gran parte del país.
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Durante las primeras horas del día, se espera un ambiente fresco. En Asunción, se espera una temperatura de 17 °C y con un porcentaje de humedad que llegaría al 87%, acompañada de vientos suaves del sur-suroeste a 7 km/h.
Para el área metropolitana, el reporte meteorológico anticipa una mañana en la que se esperan temperaturas de entre 16 °C y 23 °C con cielo de nublado a parcialmente nublado. Ya en horas de la tarde, se alcanzará una máxima estimada de entre 24 °C y 26 °C, propiciando una tarde cálida con cielo parcialmente nublado.
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En la Región Oriental
En varios puntos del interior como Coronel Oviedo, Caazapá, Encarnación, Ciudad del Este y Salto del Guairá, la jornada está iniciando con neblinas, las cuales irán disipándose conforme avance la mañana para dar paso a tardes agradables con mediciones que rondarán los 25 °C y 26 °C.
Precipitaciones aisladas en el norte y el Chaco
Las probabilidades de lluvia se mantienen principalmente para sectores del norte de la Región Oriental y puntos del Alto Chaco. Departamentos como Concepción, Amambay y Alto Paraguay mantendrán condiciones un tanto inestables con lluvias dispersas, aunque los pronósticos señalan que irán mejorando paulatinamente con el transcurso de la jornada.
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En el resto de las regiones, incluyendo el resto del Chaco central y el bajo Chaco (Presidente Hayes y Boquerón), predominará el tiempo estable, con temperaturas máximas de hasta 28 °C.