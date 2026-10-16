Clima
16 de octubre de 2026 - 05:33

Meteorología pronostica un viernes fresco a cálido en todo el país

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Para el día de hoy, se espera una jornada que irá de fresca a cálida con moderados vientos del sur. Foto: archivo.Marta Escurra

La Dirección de Meteorología e Hidrología prevé un ascenso progresivo de los valores térmicos a lo largo del día. Persiste la probabilidad de lluvias dispersas en el extremo norte y este del territorio nacional, con tendencia a mejorar.

Por ABC Color
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Según el informe publicado esta madrugada, el territorio nacional registrará este viernes 16 de octubre una jornada que irá de fresca a cálida, marcada por el constante movimiento de vientos del sector sur y cielos mayormente nublados en gran parte del país.

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Durante las primeras horas del día, se espera un ambiente fresco. En Asunción, se espera una temperatura de 17 °C y con un porcentaje de humedad que llegaría al 87%, acompañada de vientos suaves del sur-suroeste a 7 km/h.

Nivel del río Paraguay en la bahía de Asunción. Pronóstico del tiempo.
En Asunción, se espera una temperatura de 17 °C y con un porcentaje de humedad que llegaría al 87%. Foto: archivo.

Para el área metropolitana, el reporte meteorológico anticipa una mañana en la que se esperan temperaturas de entre 16 °C y 23 °C con cielo de nublado a parcialmente nublado. Ya en horas de la tarde, se alcanzará una máxima estimada de entre 24 °C y 26 °C, propiciando una tarde cálida con cielo parcialmente nublado.

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En la Región Oriental

En varios puntos del interior como Coronel Oviedo, Caazapá, Encarnación, Ciudad del Este y Salto del Guairá, la jornada está iniciando con neblinas, las cuales irán disipándose conforme avance la mañana para dar paso a tardes agradables con mediciones que rondarán los 25 °C y 26 °C.

Ya en horas de la tarde, se alcanzará una máxima estimada de entre 24 °C y 26 °C, propiciando una tarde cálida con cielo parcialmente nublado. EFE/Nathalia Aguilar
Ya en horas de la tarde, se alcanzará una máxima estimada de entre 24 °C y 26 °C, propiciando una tarde cálida con cielo parcialmente nublado. EFE/Nathalia Aguilar

Precipitaciones aisladas en el norte y el Chaco

Las probabilidades de lluvia se mantienen principalmente para sectores del norte de la Región Oriental y puntos del Alto Chaco. Departamentos como Concepción, Amambay y Alto Paraguay mantendrán condiciones un tanto inestables con lluvias dispersas, aunque los pronósticos señalan que irán mejorando paulatinamente con el transcurso de la jornada.

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En el resto de las regiones, incluyendo el resto del Chaco central y el bajo Chaco (Presidente Hayes y Boquerón), predominará el tiempo estable, con temperaturas máximas de hasta 28 °C.