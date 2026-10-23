Santaní: afectados por los temporales esperan acciones concretas de las autoridades

Los problemas más graves tienen que ver con la destrucción de varias hectáreas de cultivos agrícolas, los caminos intransitables y las viviendas que quedaron afectadas, ya sea por los fuertes vientos o las granizadas, dejando un millonario perjuicio económico a las familias, en su mayoría asentadas en las comunidades rurales.

Cabe recordar que hace aproximadamente un mes se produjo el primer episodio meteorológico, que llegó a afectar a unas 1500 familias en los distritos de 25 de Diciembre y Unión, donde hasta este momento hay personas que todavía no han podido refaccionar por completo sus casas, aunque de a poco van realizando las reparaciones con la ayuda de la gente solidaria.

A esto se suma la situación de los caminos y de algunos puentes de las colonias, que también siguen esperando que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pueda ir solucionando la falta de calles transitables ocasionada por la inestabilidad climática, señalaron los colonos de las distintas localidades.

Granizada

Otro de los municipios que quedó con un enorme perjuicio es Guajayvi, especialmente los productores agrícolas que se dedican a este rubro, donde más de 750 agricultores perdieron sus parcelas de cultivos, lo que perjudicó principalmente a la producción de sandía, melón, maíz, mandioca y otros tipos de frutihortícolas de la época.

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Piden semillas y fertilizantes

En el caso de Guajayví, los agricultores que perdieron sus parcelas esperan que a través del Ministerio de Agricultura puedan conseguir semillas de sandía y melón, además de fertilizantes, con el objetivo de reponer sus cultivos que quedaron completamente destruidos tras la reciente granizada que azotó gran parte de la ciudad.

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Sobre el caso, el productor Isidro Barrios comentó que el pedido de asistencia ya fue remitido al MAG a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) y que están esperando el resultado, subrayó.

Con respecto a la reparación de los caminos y puentes, el jefe de zona del Distrito Nº 2 del MOPC,Juan Cabral, informó que de a poco se estará dando solución a los reclamos de la gente de las diferentes comunidades rurales.