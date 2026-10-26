La crecida del río Paraguay destruye caminos y golpea a productores en Humaitá

La crecida del río Paraguay comienza a dejar consecuencias cada vez más graves en Humaitá, distrito de Ñeembucú reconocido por su patrimonio histórico y sus atractivos turísticos.

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El avance de las aguas provocó el desmoronamiento de una barranca y la destrucción de un tramo del camino que conecta con el Jardín de Madame Lynch y otros puntos de interés de la zona.

La inundación también arrasó con áreas de cultivo, afectó a productores apícolas y dejó animales atrapados en zonas anegadas. Ante la situación, se trabaja en la habilitación de un camino alternativo para restablecer el tránsito.

El intendente municipal electo, Héctor Cáceres (ANR), explicó que el camino quedó completamente fuera de servicio, lo que obligó a interrumpir el tránsito de vehículos y personas.

La situación genera preocupación no solo por las dificultades de acceso a los lugares históricos, sino también por el impacto económico sobre las familias que viven de la producción rural.

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Según Cáceres, el sector afectado comprende una extensa área de chacras de pequeños productores hortigranjeros, apicultores y pequeños ganaderos. Los cultivos quedaron completamente bajo agua, lo que representa la pérdida total de las áreas de producción alcanzadas por la inundación.

El futuro jefe comunal electo señaló que la subida repentina del río tomó por sorpresa a numerosos productores. Aunque se preveía la crecida, la velocidad con que avanzó el agua dificultó la protección de los bienes y medios de subsistencia de las familias rurales.

Héctor Cáceres, señaló que la producción de miel también sufrió las consecuencias del fenómeno.

“Algunas cajas de colmenas pudieron ser salvadas, pero otras quedaron amenazadas por el avance del agua” indicó.

A esto se suma la situación de pequeños ganaderos que tienen animales en la zona de Carrizales, donde extensas superficies permanecen inundadas y algunos ejemplares quedaron atrapados por la crecida.

Abren un camino alternativo

Ante la destrucción del acceso original, se iniciaron trabajos para habilitar una vía alternativa que permita recuperar la circulación de vehículos y personas.

Héctor Cáceres indicó que las tareas se realizan con apoyo de la Gobernación de Ñeembucú, que provee combustible, y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que aporta maquinaria.

La apertura del nuevo trazado busca restablecer la conectividad de la zona, mientras persiste la preocupación por el avance de las aguas y los daños ocasionados a la infraestructura vial, las chacras y la producción agropecuaria.

El escenario expone la vulnerabilidad de las comunidades ribereñas ante las crecidas del río Paraguay.

En Humaitá, la emergencia ya no se limita al anegamiento de tierras: también compromete caminos de acceso a sitios históricos, amenaza fuentes de ingresos de pequeños productores y dificulta el desplazamiento de los pobladores.

Mientras continúan los trabajos para recuperar la conexión terrestre, los productores enfrentan pérdidas en sus cultivos y dificultades para resguardar sus animales y colmenas, en una situación que mantiene en alerta a la población rural del distrito.