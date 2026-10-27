Mujeres de Ayolas piden construir una defensa costera urgente

La primera dama Leticia Ocampo visitó este martes el distrito de Ayolas, acompañada de los ministros de Salud, Isaías Fretes; de Defensa, Oscar Luis González; y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate; el senador Derlis Maidana (ANR - HC). La comitiva recorrió los campamentos que sirven de refugio a las familias damnificadas por la crecida del río Paraná y verificó la situación de las zonas anegadas.

Durante la visita, un grupo de mujeres encabezado por María Celenia Lambaré, pobladora y docente jubilada, aprovechó la presencia de Ocampos para plantear la necesidad de construir una costanera que proteja a la ciudad de las constantes crecidas del río Paraná y hacer llegar el reclamo al presidente de la República, Santiago Peña.

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“Estamos aquí como afectadas, como emprendedoras, no tenemos intereses políticos. Necesitamos que las autoridades de Ayolas nos apoyen. Especialmente a los varones les insto y les invito a que tengan ese coraje y ese fervor de pedir que se haga la construcción de la costanera ya para nuestra ciudad de Ayolas”, señaló Lambaré.

Las afectadas manifestaron que la situación se volvió insostenible debido a la frecuencia de las inundaciones, que, según indicaron, ahora ocurren cada tres años, en lugar de los periodos habituales de una década. En ese sentido, sostuvieron que se necesitan soluciones definitivas, ya que la entrega de kits de víveres y colchones no resuelve el problema de fondo.

Además, insistieron en que la recurrencia de las inundaciones agrava las condiciones de vida de las familias y hace necesaria la ejecución de obras de protección para evitar que la población siga sufriendo las consecuencias de las crecidas del río Paraná.

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Las pobladoras recalcaron que la movilización no responde a intereses políticos ni busca réditos partidarios. Afirmaron que el reclamo vecinal es genuino y tiene como objetivo proteger a toda la comunidad. Asimismo, lamentaron que, en ocasiones anteriores, algunos sectores hayan utilizado este tipo de reivindicaciones con fines políticos, desvirtuando el propósito de los pobladores.

Finalmente, las referentes de la protesta instaron a la ciudadanía a perder el miedo, organizarse y sumarse activamente al reclamo para lograr una solución definitiva que garantice la seguridad y el desarrollo de Ayolas.

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