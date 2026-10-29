Yabebyry enfrenta una crítica situación en el sector ganadero, afirman

El recientemente proclamado intendente de Yabebyry, Paul Servín (ANR – HC), señaló que, tras la primera fase de asistencia centrada en la evacuación de aproximadamente 100 familias damnificadas, en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Gobernación de Misiones, las prioridades se enfocan ahora en sostener al sector ganadero afectados por el fenómeno climático de El Niño.

En la compañía Panchito López, más de 4.000 cabezas de ganado fueron desplazadas de sus campos habituales debido a las inundaciones del río Paraná que anegaron las pasturas. La falta de terrenos secos obligó a numerosos productores a trasladar sus animales a otros potreros del departamento e incluso a mantenerlos en la franja de dominio de las rutas.

Lea más: Ganaderos de Panchito López denuncia falta de asistencia estatal

Además, indicó que algunos productores poseen más de 1.700 cabezas de ganado y no cuentan con espacio disponible para mantenerlas. Ante esta situación, se brinda asistencia con forraje a los pequeños productores, mientras los propios ganaderos realizan inversiones para adquirir alimentos.

“La producción ganadera está bastante golpeada en nuestra zona. Son más de 4.000 cabezas movilizadas solo de Panchito López. Ya recibimos un lote de fardos de heno por parte de la Gobernación y coordinamos la llegada de otros 200 fardos entregados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para evitar una mortandad masiva”, señaló Servín.

Pronóstico desfavorable hasta marzo

Servín expresó que, según las proyecciones técnicas expuestas por las autoridades, las inundaciones en la cuenca del Paraná podrían prolongarse hasta marzo. Esta situación dificulta la recuperación de los pastizales y mantiene la incertidumbre entre los productores ganaderos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante este panorama, la Municipalidad de Yabebyry, en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) - Regional Misiones, coordina donaciones y planes de contingencia adicionales para mantener la asistencia logística durante los próximos meses.

Lea más: Mas de 100 familias afectadas por las inundaciones en Panchito López