Día de los Muertos en tiempos de crecida en Ayolas

Familiares que llegaron hasta el cementerio del antiguo barrio San José Mí, este lunes 2 de noviembre, fecha en que se recuerda el Día de los Fieles Difuntos, tuvieron que atravesar caminos anegados por el desborde del río Paraná. Además, encontraron el camposanto en estado de abandono por parte de las autoridades municipales.

Reina Quiñónez manifestó que se trata de una fecha cargada de emotividad y recuerdos, en la que miles de personas acuden a los cementerios para honrar la memoria de sus seres queridos. Sin embargo, señaló que la jornada también deja al descubierto la falta de mantenimiento y el abandono del camposanto de Ayolas.

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“Es un día triste al recordar a nuestros seres queridos. Yo, que no tengo más a mamá ni a papá, lo único que me queda es venir a visitarlos como pueda”, manifestó la mujer con la voz quebrada.

“Es una lástima que el cementerio esté intransitable. Ojalá que el intendente nuevo (José Mutti) pueda, aunque sea, limpiar, porque nuestros difuntos también merecen estar en un lugar limpio y nosotros podamos venir a estar con ellos”, expresó.

Añadió que no es la primera vez que debe atravesar caminos anegados por las inundaciones del río Paraná para llegar hasta las tumbas.

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Pese a las condiciones del lugar y a las dificultades ocasionadas por la crecida, las personas acudieron fielmente para rendir homenaje a quienes ya partieron. Indicaron que esperan respuestas de las autoridades locales para garantizar el respeto y la dignidad que merece el descanso eterno de sus seres queridos.

Crecida del río Paraná afecta trabajos en cementerios

El responsable del área de Comunicaciones del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), sede Ayolas, Juan Paredes, manifestó que la crecida del río Paraná imposibilitó la realización de los trabajos de concienciación y limpieza en el camposanto durante el Día de los Difuntos.

Las labores previstas por el Senepa contemplaban la fumigación, el riego focal en el cementerio y la entrega de trípticos informativos para prevenir la formación de criaderos de mosquitos.

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“El agua cubre el acceso al lugar, lo que impide el ingreso de los trabajadores en una fecha de alta concurrencia. No obstante, los operativos preventivos continúan en otros puntos, como el Núcleo 2, Corateí y Puesto 6, donde las condiciones permitieron el acceso”, agregó.