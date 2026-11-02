ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Clima
02 de noviembre de 2026 - 16:02

Día de los Muertos en tiempos de crecida en Ayolas

Camposanto del barrio San José Mí se encuentra en total estado de abandono.
Uno de los camposantos, afectados por la crecida del río Paraná y en estado de abandono, recibió este lunes a ciudadanos que acudieron a recordar a sus seres queridos en el Día de los Difuntos.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Pobladores de este distrito acudieron este lunes al cementerio de San José Mí, afectado por la crecida del río Paraná, en el Día de los Difuntos.

Por Miguel Ángel Rodríguez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Familiares que llegaron hasta el cementerio del antiguo barrio San José Mí, este lunes 2 de noviembre, fecha en que se recuerda el Día de los Fieles Difuntos, tuvieron que atravesar caminos anegados por el desborde del río Paraná. Además, encontraron el camposanto en estado de abandono por parte de las autoridades municipales.

Reina Quiñónez manifestó que se trata de una fecha cargada de emotividad y recuerdos, en la que miles de personas acuden a los cementerios para honrar la memoria de sus seres queridos. Sin embargo, señaló que la jornada también deja al descubierto la falta de mantenimiento y el abandono del camposanto de Ayolas.

Lea más: La veda pesquera encuentra a los trabajadores en crisis economicá

“Es un día triste al recordar a nuestros seres queridos. Yo, que no tengo más a mamá ni a papá, lo único que me queda es venir a visitarlos como pueda”, manifestó la mujer con la voz quebrada.

“Es una lástima que el cementerio esté intransitable. Ojalá que el intendente nuevo (José Mutti) pueda, aunque sea, limpiar, porque nuestros difuntos también merecen estar en un lugar limpio y nosotros podamos venir a estar con ellos”, expresó.

Añadió que no es la primera vez que debe atravesar caminos anegados por las inundaciones del río Paraná para llegar hasta las tumbas.

Familiares que llegaron hasta el cementerio del antiguo barrio San José Mí, cruzando por calle inundada.
Para llegar al camposanto pobladores de Ayolas deben atravesar camino inundado por la crecida del río Paraná.

Pese a las condiciones del lugar y a las dificultades ocasionadas por la crecida, las personas acudieron fielmente para rendir homenaje a quienes ya partieron. Indicaron que esperan respuestas de las autoridades locales para garantizar el respeto y la dignidad que merece el descanso eterno de sus seres queridos.

Crecida del río Paraná afecta trabajos en cementerios

El responsable del área de Comunicaciones del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), sede Ayolas, Juan Paredes, manifestó que la crecida del río Paraná imposibilitó la realización de los trabajos de concienciación y limpieza en el camposanto durante el Día de los Difuntos.

Las labores previstas por el Senepa contemplaban la fumigación, el riego focal en el cementerio y la entrega de trípticos informativos para prevenir la formación de criaderos de mosquitos.

Lea más: ¡Costanera yas!

El agua cubre el acceso al lugar, lo que impide el ingreso de los trabajadores en una fecha de alta concurrencia. No obstante, los operativos preventivos continúan en otros puntos, como el Núcleo 2, Corateí y Puesto 6, donde las condiciones permitieron el acceso”, agregó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar