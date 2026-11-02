Pudo terminar en tragedia: árbol cae sobre un automóvil frente al Hospital de Caacupé

El vehículo se encontraba estacionado frente al Hospital Regional de Caacupé, ubicado sobre la calle 8 de Diciembre, entre Tte. Rojas y Tte. Fariña, cuando fue alcanzado por el árbol. La caída del ejemplar provocó importantes daños materiales en el rodado, que quedó parcialmente aplastado por el peso de las ramas.

Bomberos Voluntarios de Caacupé acudieron al sitio para intervenir y realizar los trabajos correspondientes. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque el episodio pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si algún transeúnte se encontraba en las inmediaciones.

Zona de constante circulación

El hecho ocurrió en un sector de constante circulación, debido a la cercanía del centro asistencial, hasta donde diariamente llegan pacientes, familiares y trabajadores de la salud.

Lo sucedido expone nuevamente la necesidad de controlar el estado de los árboles en espacios públicos y adoptar medidas preventivas, especialmente ante las tormentas.

No se puede esperar a que ocurra una tragedia para prestar atención a los riesgos que representan los ejemplares que podrían desplomarse sobre vehículos o personas.

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Lluvia ligera y elevada humedad se registran en Caacupé

En la ciudad de Caacupé se registra actualmente una temperatura de 23 °C, con lluvias ligeras y una sensación térmica de 25 °C, en medio de una jornada marcada por la humedad elevada.

Según los datos meteorológicos, la humedad alcanza el 91%, mientras que la probabilidad de precipitaciones es del 58%. Los vientos soplan desde el noreste a una velocidad de 8 mph (unos 13 km/h).

Las condiciones mantienen un ambiente húmedo y fresco en la capital espiritual del Paraguay, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al circular por las calles y utilizar paraguas ante las precipitaciones.

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