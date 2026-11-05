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05 de noviembre de 2026 - 21:01

Organizan festival para ayudar a familias afectadas por El Niño

Aguas del río Paraná cubre zonas bajas de Ayolas.
Desborde del río Paraná afecta zonas bajas de Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. Una fiesta solidaria a beneficio de las familias afectadas por el fenómeno El Niño se realizará para asistir a los damnificados por la crecida del río Paraná.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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El concejal departamental Juan Achucarro (ANR – HC) manifestó que un grupo de amigos y organizadores locales se encuentra ultimando los detalles para la realización del festival benéfico, que tiene como objetivo brindar asistencia a las familias afectadas por el desborde del río Paraná.

El edil indicó que el evento, concebido inicialmente durante una reunión entre amigos, se consolidó como un megaevento solidario. La actividad cuenta con el acompañamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas y del concejal municipal Arturo Gómez (PLRA).

Según Achucarro, la iniciativa busca beneficiar a más de 3.000 personas afectadas por la crecida del río Paraná.

Lea más: Pese al descenso, el Paraná continuará en niveles de alerta

Espectáculo de primer nivel

El festival contará con una cartelera artística que incluirá a los grupos Escucha y Los Charros, provenientes de la República Argentina. Asimismo, está confirmada la participación de varios artistas nacionales y locales, quienes animarán la jornada solidaria.

Achucarro mencionó que el predio dispondrá de una amplia infraestructura, que incluirá una discoteca, servicio de guardia privada y estrictas medidas de seguridad. También se habilitará un sector gastronómico destinado a los emprendedores de Ayolas, además de espacios de apoyo juvenil y logístico.

Entradas gratuitas y aportes voluntarios

El acceso al evento será totalmente gratuito. No obstante, los organizadores solicitan la colaboración voluntaria de los asistentes mediante la donación de alimentos no perecederos, como leche en cartón, harina, azúcar y fideos, entre otros productos, que posteriormente serán entregados a las familias damnificadas.

Lea más: Ayolas: piden socializar el proyecto de la costanera con los pobladores

Finalmente, Achucarro señaló que las puertas del establecimiento se abrirán a las 21:00 y se espera una importante concurrencia de visitantes de departamentos vecinos y de distintos puntos de Misiones.

La actividad pretende reunir a la ciudadanía en una jornada de música y solidaridad, con el propósito de brindar apoyo a las familias que atraviesan dificultades a raíz de la crecida del río Paraná.

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