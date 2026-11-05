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Clima
05 de noviembre de 2026 - 15:21

Yabebyry: ganaderos recibieron asistencia, pero temen otra crecida

Carga de heno se distribuyo a favor de pequeños ganaderos de Yabebyry afectados por la crecida del Paraná.
Ganaderos afectados por la crecida del río Paraná en Yabebyry recibieron heno. Gentileza

YABEBYRY. Ganaderos de la compañía Panchito López recibieron asistencia con fardos de heno para alimentar a sus animales, afectados por la crecida del río Paraná.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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Sin embargo, existe preocupación ante los pronósticos climáticos e hidrológicos que anticipan una nueva crecida del río Paraná a causa del fenómeno climático El Niño.

Ismael Ortellado, pequeño ganadero de la compañía Panchito López, manifestó que, a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Misiones, recibieron fardos de heno para alimentar a sus animales y hacer frente a la crisis que atraviesan desde hace más de un mes.

Ortellado recordó que la crecida del río Paraná sumió en una situación de emergencia a las comunidades de Carrizales y Panchito López, donde numerosas familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares y trasladar aproximadamente 4.000 animales ante el rápido avance de las aguas. El fenómeno ya había cubierto por completo las zonas bajas y los principales caminos de acceso.

Lea más: Pese al descenso, el río Paraná continuara en niveles de alerta

La situación generó preocupación en el sector ganadero debido a la escasez de terrenos firmes donde reubicar a los animales, tanto para mantenerlos alejados del agua como para garantizar su alimentación.

Aunque el escenario actual se mantiene bajo control y sin mayores sobresaltos, Ortellado manifestó su inquietud ante los informes meteorológicos y los pronósticos hidrológicos que anticipan una crecida mayor del río Paraná en el corto plazo.

Ganaderos de Yabebyry recibieron ayuda por crecida del río Paraná.
Carga de heno fue entregado a los ganaderos de Panchito López afectados por la crecida del río Paraná.

La posibilidad de un nuevo avance de las aguas mantiene en alerta al sector productivo, ya que podría obligar a trasladar nuevamente a los animales hacia zonas más altas y por un periodo más prolongado. Esta situación complicaría la logística de alimentación y cuidado del ganado en las compañías e islas afectadas.

Actualmente, más de 100 familias fueron evacuadas y permanecen en campamentos temporales, donde reciben asistencia mientras se aguarda la evolución del comportamiento hidrológico en los puertos de la zona sur para definir nuevas acciones de prevención.

Lea más: Yabebyry: Servín anuncia una gestión anuncia gestión abierta y participativa

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