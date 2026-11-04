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Política
04 de noviembre de 2026 - 21:32

Yabebyry: Servín anuncia una gestión abierta y participativa

Paul Servín (ANR - HC).
El presidente de la Junta Municipal, Jonathan Montañez toma juramento a Paul Servín como intendente de Yabebyry.Gentileza

YABEBYRY. Paul Servín (ANR – HC) asumió como intendente municipal y se comprometió a honrar la confianza depositada en su persona mediante una administración transparente y honesta.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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El acto de juramento y toma de posesión de cargo se llevó a cabo en el salón de la Junta Municipal de Yabebyry, donde también asumieron sus funciones los integrantes de la corporación legislativa municipal para el periodo 2026-2031.

Durante su discurso, Paul Servín calificó la jornada como un día histórico y de gran importancia para la comunidad, teniendo en cuenta la responsabilidad que implica conducir los destinos del distrito durante los próximos cinco años.

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“En mi caso, como intendente municipal, y también en el caso de cada uno de ustedes, como concejales municipales, creo que tenemos que honrar esa confianza depositada en cada uno de nosotros por parte de la ciudadanía, que no es poca cosa”, expresó.

Asimismo, reafirmó su compromiso ante la Junta Municipal y la ciudadanía de llevar adelante una administración transparente y honesta. Señaló que asume una gran responsabilidad, considerando las expectativas de la población para que Yabebyry continúe progresando.

Por otra parte, se refirió a los desafíos que deberá afrontar durante su gestión. Indicó que el distrito experimentó un importante crecimiento en los últimos años y logró superar el aislamiento en varios aspectos. Sin embargo, sostuvo que uno de los principales objetivos será extender ese proceso a otras comunidades, como Panchito López y las compañías de Baúles, entre otras, que han sufrido postergaciones debido a los problemas limítrofes.

“Se va a trabajar para que eso dentro de poco pueda ser parte nuevamente de nuestro distrito”, manifestó.

El jefe comunal también se definió como una persona abierta y participativa, con predisposición para trabajar de manera conjunta con los integrantes de la Junta Municipal. En ese sentido, señaló que pretende impulsar una gestión coordinada con los concejales, a fin de atender las inquietudes de la ciudadanía, brindar respuestas y buscar soluciones a las necesidades de la población.

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“Siempre en lo que es la gestión pública van a estar los problemas, pero siempre hay que tratar de buscar las soluciones y, en la medida de lo posible, encontrar una solución. De mi parte, yo soy un joven profesional, vengo de una familia humilde, soy un joven también que quiere honrar el apellido de mi familia, que se caracteriza por la honestidad”, agregó.

Finalmente, Servín manifestó su expectativa de que la Junta Municipal acompañe y supervise el desarrollo de su administración, de manera que las inversiones y los recursos municipales sean destinados a las personas y comunidades que realmente los necesitan.

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