Emiten boletín especial por ingreso de frente frío, lluvias y vientos de más de 90 km/h para mañana

De acuerdo con el boletín especial emitido por la Dirección de Meteorología, se prevé el ingreso de un frente frío al territorio nacional durante las últimas horas de hoy y las primeras horas de la madrugada de mañana.

Explican que a su paso, favorecería el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas organizadas, principalmente sobre gran parte de la Región Oriental.

Asimismo, se espera un cambio en la dirección del viento, con el establecimiento de vientos moderados del sector sur, que se mantendrían de manera sostenida tras el ingreso del sistema frontal.

Agregan que debido a su rápido desplazamiento, las condiciones de inestabilidad tenderían a disminuir gradualmente hacia el final de la tarde y la noche del sábado, con una reducción de la probabilidad de ocurrencia de tormentas intensas, por lo que piden estar atentos a los informes meteorológicos.

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¿Dónde y cuándo lloverá?

Para la madrugada, mañana y tarde en Central, Asunción y Cordillera habrán lluvias acumuladas de entre 20 a 40 mm, vientos en torno a los 70 km/h y ocasional caída de forma puntual.

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Para la madrugada, mañana y tarde en Guairá se prevén lluvias acumuladas de entre 40 a 70 mm, vientos alrededor a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de forma puntual.

Para la mañana, tarde y noche en Canindeyú se prevén lluvias acumuladas de entre 40 a 70 mm, vientos de 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de forma puntual.

Para la mañana, tarde y noche en Concepción habrán lluvias acumuladas de entre 20 a 40 mm, vientos de 70 km/h y ocasional caída de forma puntual.

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Amambay, Alto Paraguay, Paraguarí y Caazapá

Para la tarde y noche en norte, este y oeste de Amambay y sureste de Alto Paraguay habrán lluvias acumuladas de entre 20 a 40 mm, vientos de los 70 km/h y ocasional caída de forma puntual.

Para la tarde y noche en el sur de Amambay se prevén lluvias acumuladas de entre 40 a 70 mm, vientos de 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de forma puntual.

Para la madrugada y mañana en el oeste, norte y sur de Paraguarí se prevén lluvias acumuladas de entre 40 a 70 mm, vientos en torno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de forma puntual.

Para la madrugada y mañana en el este de Paraguarí y en Caazapá habrá lluvias acumuladas de entre 20 a 40 mm, vientos de 70 km/h y ocasional caída de forma puntual.

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Alto Paraná, Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Caaguazú y San Pedro

Para la mañana, tarde y noche en Alto Paraná se prevén lluvias acumuladas de entre 40 a 70 mm, vientos de 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de forma puntual.

Para la madrugada y mañana en Ñeembucú y oeste de Misiones habrá lluvias acumuladas de entre 20 a 40 mm, vientos en torno a los 70 km/h y ocasional caída de forma puntual.

Para la madrugada y mañana en el este de Misiones e Itapúa se prevén lluvias acumuladas de entre 40 a 70 mm, vientos en torno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de forma puntual.

Para la mañana y tarde en Caaguazú y sureste de San Pedro se prevén lluvias acumuladas de entre 40 a 70 mm, vientos entorno a 90 km/h y puntualmente superiores y alta probabilidad de forma puntual.

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Descargas eléctricas y mejoras parciales

Para la mañana y tarde en Presidente Hayes, noroeste de San Pedro y este de Boquerón habrá lluvias acumuladas de entre 20 a 40 mm, vientos entorno a los 70 km/h y ocasional caída de forma puntual.

Para todo el territorio nacional anuncian descargas eléctricas con alta frecuencia sobre el área. También se prevé mejoras parciales en algunas zonas durante el periodo considerado.