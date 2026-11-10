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10 de noviembre de 2026 - 17:49

Ñeembucú: reclaman a la EBY asistencia similar a la otorgada en Misiones

Gran parte de los campos sigue inundada en Ñeembucú.
Gran parte de los campos sigue inundada en Ñeembucú.

CERRITO. Pobladores afectados por la crecida del río Paraná cuestionan la falta de asistencia de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y piden transparencia sobre los recursos que, según denuncian, fueron presupuestados para atender la emergencia en Ñeembucú.

Por Édgar Vázquez
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Los productores y pobladores de las comunidades ribereñas de Ñeembucú reclaman una mayor asistencia del Gobierno nacional y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), administrada por Luis Benítez Cuevas, ante las graves consecuencias de la crecida del río Paraná y las pérdidas económicas que afectan a las familias de la zona.

Lea más: Crecida del Paraná golpea a Cerrito y declaran emergencia distrital

La principal queja apunta a la desigualdad en la distribución de la ayuda humanitaria.

Según los pobladores, en el distrito de Yabebyry, departamento de Misiones, se realizaron asistencias a pequeños productores, incluida la entrega de forraje y heno para la alimentación de animales, mientras que en las comunidades de Ñeembucú todavía esperan una respuesta de similar alcance.

Rolando Martín Molinas, poblador de la zona de Cerrito, cuestionó la falta de información sobre la utilización de los recursos destinados a enfrentar la emergencia y pidió a las autoridades transparentar las asistencias realizadas.

Lea más: FF. AA. llevan asistencia médica y ayuda humanitaria a damnificados de Itá Corá

Mencionó que la presencia de la binacional en las comunidades afectadas fue limitada y recordó que, durante la emergencia, se distribuyeron algunas carpas para las familias que necesitaban trasladarse a lugares más seguros.

Rolando Martín Molinas también manifestó que la situación económica de las familias se agravó debido a la interrupción de sus actividades productivas.

Muchas quedaron aisladas, sin posibilidades de trabajar ni generar ingresos, por lo que tuvieron que consumir sus propios recursos para subsistir.

Lea más: El Niño

A esto se suma el deterioro de los caminos rurales, que en varios sectores permanecen prácticamente intransitables, dificultando la comunicación y el traslado de productos.

El poblador pidió a las autoridades departamentales y nacionales gestionar ante Yacyretá una asistencia efectiva para los pequeños productores, particularmente aquellos que dependen de la cría de cerdos y ganado, y reclamó que se informe públicamente qué recursos fueron utilizados y cuáles fueron las comunidades beneficiadas.

“Nosotros también esperamos que se gestione acá, porque según vemos hay recursos”, expresó, al insistir en que las familias de Ñeembucú necesitan respuestas concretas ante las consecuencias de la emergencia.

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