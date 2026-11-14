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Clima
14 de noviembre de 2026 - 19:12

Río Paraná desciende y queda por debajo del nivel de inundabilidad en Ayolas

Río Paraná desciende en zona de Ayolas.
Viviendas quedan fuera del alcance de las aguas tras el descenso del río Paraná en Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. El nivel del río Paraná descendió a 4,41 metros en el puerto de Ayolas, ubicándose por debajo de los niveles considerados de inundabilidad en las zonas bajas del distrito.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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Datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas señalan que este sábado el río mantuvo un comportamiento descendente en el puerto local, donde la altura se situó en 4,41 metros, es decir, 9 centímetros por debajo de los 4,50 m, nivel considerado de inundabilidad.

No obstante, las previsiones hidrológicas elaboradas por la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) advierten sobre la posibilidad de nuevos eventos hidrológicos asociados al fenómeno climático El Niño.

Lea más: Paraná baja tras la crecida que afecto a mas de mil de familias en Ayolas

El pasado 18 de octubre, el Paraná alcanzó los 6,47 metros, su nivel más alto registrado en la zona desde la inundación de 1983.

Las informaciones hidrológicas indican que, a partir de hoy, continuará el descenso del cauce, con niveles que oscilarían entre 4,3 y 3,8 metros. De esta manera, el río se mantendría por debajo de los niveles de alerta (4,20 metros) y de inundabilidad (4,50 metros). La cota normal en esta zona es de 1,80 m.

Desde la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aclararon que las previsiones se elaboran sobre la base de las condiciones actuales y los pronósticos disponibles hasta el 17 de noviembre próximo. Asimismo, señalaron que los datos están sujetos a revisión ante eventuales cambios, que serán comunicados oportunamente.

El informe también señala que, de acuerdo con la evolución de los índices climáticos de organismos especializados en la previsión del fenómeno El Niño, durante el trimestre noviembre-diciembre de 2026 y enero de 2027 podrían registrarse eventos hidrológicos asociados a situaciones de aguas altas.

Afectación

El desborde del río Paraná, asociado al fenómeno climático El Niño, dejó hasta la fecha 1.064 familias afectadas en la ciudad de Ayolas, lo que representa un total de 3.311 personas que tuvieron que abandonar sus hogares, según los datos oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia.

Parte de las familias damnificadas permanece en campamentos temporales, donde recibe asistencia alimentaria mediante ollas populares, además de atención médica y medicamentos proporcionados por los equipos de salud. Otros grupos optaron por refugiarse en viviendas de familiares y amistades, o recurrir al alquiler de inmuebles.

Con el descenso de las aguas del Paraná, que se registra desde hace varios días, numerosas familias comenzaron a retornar a sus hogares, pese a las recomendaciones del COE de no hacerlo, ante las previsiones de nuevas riadas que podrían registrarse a finales de noviembre y durante diciembre.

Lea más: Exigen urgente recapado de ruta que une el centro urbano de Ayolas con Corate

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